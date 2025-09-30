Шпионят ли банки за клиентами и сколько может продолжаться проверка финмона

За август в разделе «Отзывы» наши читатели оставили 157 собственных историй о своем опыте пользования банковскими услугами. Из них засчитано и отправлено на рассмотрение финучреждениям 50 жалоб. Банки смогли найти решение только в 21 случае. О самых интересных кейсах конфликтов между банками и их клиентами, и как их не допустить, или быстро решить, рассказываем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.

За последний месяц лета в рейтинге не произошло ни одной перестановки — все банки остались на тех же местах, что и месяцем ранее.

Напомним, в первой пятерке рейтинга — àbank, monobank, Прокредит Банк, банки Глобус и Юнекс. В общей сложности за звание народного любимца соревнуются 29 банков.

Могут ли банки «сливать» информацию о клиентах и как защитить свое право на конфиденциальность: кейс àbank

По данным НБУ, из-за действий злоумышленников в 2024 году украинцы потеряли около 1,1 млрд грн — это на 37% больше, чем в 2023 году. Рост убытков связан в первую очередь с увеличением сумм мошеннических операций. Если в 2023 году средняя сумма одной несанкционированной транзакции составила 3 065 грн, то в 2024 году она выросла на 39% — до 4 247 грн. По оценкам НБУ, сейчас на 1 млн гривен операций по картам приходится 176 грн убытков от мошенничества.

Чтобы защитить деньги своих клиентов, банки ужесточают процедуры верификации. Иногда такие изменения вынуждают пользователей банковских услуг серьезно беспокоиться.

Читатель «Минфина» под ником Ndrei рассказал о своем опыте использования мобильного приложения àbank24, который заставил его заподозрить финучреждение в шпионаже.

«Приложение а-банка „взлетело“. Когда я зашел повторно, я запросил процедуру фейс-верификации, во время которой снял мои биометрические данные лица без моего согласия. Кроме того, само приложение время от времени просит предоставить ему доступ к моим действиям в смартфоне вне приложения!», — пишет автор отзыва.

У пользователя возникли опасения, что àbank24 может быть шпионским приложением, которое сливает данные в СБУ или мошенникам.

àbank сразу отреагировал на отзыв клиента и опроверг такие подозрения. В финучреждении объяснили, что приложение àbank24 может просить доступ к некоторым разрешениям смартфона пользователя для корректной работы.

«Это необходимо для обеспечения стабильности работы всех функций», — уточнили в службе поддержки àbank.

Что касается процедуры селфи-верификации, то в банке убеждены, что это один из лучших способов оградить клиентские карты от мошенников. При этом данные клиента полностью остаются конфиденциальными.

Юрист по банковскому праву, комментируя по просьбе «Минфина» ситуацию, отметил, что если банк действительно считывает биометрические данные без подтверждения клиента, это может быть нарушением Закона Украины «О защите персональных данных» и требований НБУ по безопасности платежных систем. Но это маловероятно.

«В большинстве банковских приложений биометрия хранится не в банке, а на устройстве (в iOS/Android Secure Enclave), и приложение только получает сигнал об успешной идентификации. Поэтому вероятность „слива биометрии“ со стороны банка низкая», — объясняет юрист практики банкротства и реструктуризации ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник.

В то же время эксперт отметил, что клиент имеет право на запрос в банк (e-mail, онлайн-чат, письмо) с требованием объяснить ему, какие именно данные и на основании чего собираются, как они обрабатываются и как их можно удалить, или ограничить обработку. Если же подозрения в безопасности остаются, следует изменить пароль, проверить разрешения приложения на телефоне, при необходимости — обратиться в НБУ с жалобой.

Можно ли обновить данные с просроченным загранпаспортом: кейс monobank

Клиент monobank столкнулся с проблемой, затрагивающей все больше украинцев, оставшихся за границей из-за войны. По словам пользователя под ником yarvasyl, срок действия его загранпаспорта истек в июне 2023 года, но он был продлен в консульстве до 2028 года.

Читайте также: Какие налоговые риски возникают для тех, кто живет за границей, но работает в Украине

«Неделю тому назад (в приложении) начали появляться сообщения о необходимости обновить данные, это сообщение можно было пропустить, что я и делал. Но в один прекрасный день его пропустить стало невозможно», — рассказывает клиент.

Обращение в поддержку ситуацию не разрешило. Менеджер, по словам yarvasyl, не приняла во внимание предъявленную страницу в паспорте, заполненную консулом, при этом настаивая, что клиенту необходимо сделать новый документ.

«Я ей несколько раз ответил, что у меня нет возможности сделать новый паспорт из-за некоторых обстоятельств, на что она мне любезно еще раз предложила сделать новый паспорт и написать им снова», — описывает ситуацию автор отзыва.

Клиент удивляется: почему документ с официальной отметкой консула, действующий до 2028 года, для банка ничего не значит? И что делать другим украинцам за границей, у которых похожие обстоятельства?

Что ответил банк

В финучреждении немногословно комментируют данную ситуацию. Служба поддержки monobank под отзывом клиента объяснила, что они руководствуются требованиями действующего законодательства — в частности, Постановлением КМУ № 1202 от 21.10.2022, которое устанавливает специальные правила во время военного положения для внутренних паспортов гражданина Украины (паспорт книжечка или ID-карта).

«Загранпаспорта, к сожалению, не входят в перечень документов, по которым утверждены условия действительности в период военного положения на территории Украины. Штампы о продлении срока действия загранпаспорта не подтверждают его действительность на территории Украины», — уточнили в банке.

Ничего более подробно не удалось выяснить и по запросу «Минфина» у monobank. В финучреждении только отметили: «Есть определенные ограничения законодательства именно для банков, поэтому ищем пути, как помочь клиенту». А уже через несколько дней из банка сообщили, что у клиента все хорошо, ограничения сняты.

Что говорит закон и юристы

Как объясняет адвокат и управляющий практики сопровождения бизнеса GRACERS Анатолий Сивоздрав, формально, продление срока действия загранпаспорта в консульстве делает документ действующим.

Это прямо предусмотрено Временным порядком оформления и выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу (Постановление № 170). То есть, с точки зрения государства и международных органов, паспорт пользователя yarvasyl действителен до 2028 года", — подчеркивает юрист.

Однако на практике банки связаны жесткими правилами финансового мониторинга и идентификации клиентов, поэтому могут не признавать паспорта с продленным сроком.

«Иными словами, они подходят формально, перекладывая ответственность на клиента. Это не значит, что документ недействителен, — это значит, что банк «подстраховывается», — резюмирует Анатолий Сивоздрав.

На самом деле, по словам юриста, у банка нет законных оснований игнорировать действующий документ, продленный консулом. Такая практика выглядит дискриминационной и может рассматриваться, как нарушение прав клиента, как потребителя финансовых услуг. Но, поскольку внутренние правила банка утверждены НБУ, на практике доказать противоположное без жалобы регулятору сложно.

Чтобы разрешить ситуацию, находясь за границей, адвокат и управляющий практикой сопровождения бизнеса GRACERS советует:

Подать письменную жалобу в банк, но не в чате поддержки, а официально — на электронную почту. Добавить копию паспорта и страницу с отметкой консула, сослаться на нормы МИД о действительности документа.

Отправить жалобу в НБУ (через сайт НБУ или письмом). Регулятор рассматривает такие случаи и может обязать банк решить данную проблему.

Запросить в консульстве справку или письмо-подтверждение, что ваш паспорт продлен надлежащим образом и действителен до 2028 года. Это может стать дополнительным аргументом.

На будущее, имея продленные документы, во избежание проблем лучше заранее проверить, как банк к этому относится. Об официальном письме от консула следует позаботиться заранее, чтобы в случае спора предоставить его банку. А столкнувшись с блокировкой, не ограничиваться перепиской с оператором в чате, а использовать письменные обращения и механизм жалобы в НБУ.

Читайте также: Банковские приложения-2025: как выбрать самое удобное

Как 75 коп. превратились в более 3 тыс. грн долга: кейс Кредит Днепр

Клиент банка Кредит Днепр Весельчак У рассказал, как после погашения кредита в пределах льготного периода неожиданно обнаружил долг более чем на 3 тысячи гривен. Причина — несвоевременная оплата 75 копеек, которые, по словам пользователя, не отображались в приложении из-за округления до гривны.

«После полного погашения кредита в пределах льготного периода использования банк 01.08.2025 насчитал проценты за пользование кредитными средствами в льготный период по ставке 0,01% годовых, что составляло аж 0,75 грн и нулевой остаток на карте превратился в минус 0,75 грн, которые к сожалению я обнаружил только 06.08.2025.

Банк утверждает, что погасить в этом месяце эти 0,75 грн я должен был до 05.08.25. Банк определил это как несвоевременное погашение кредита и насчитал проценты за пользование кредитными деньгами в рамках льготного периода по ставке 38,4% годовых, что составило уже 3192,35 грн", — описывает ситуацию Весельчак У.

Он уточняет, что у него не было никакой фактической задолженности — кредит был полностью погашен 23.07.2025 г. После этого в приложении не отражалась потребность в дополнительном платеже. Кроме того, Весельчак У уверяет: раньше, обнаружив подобные мелкие начисления, он погашал их сразу, не привязываясь к определенным датам.

Пользователь написал письмо Главе Правления банка с просьбой отменить начисление и ждет ответа.

Позиция банка: система сработала по правилам

В Кредит Днепр подтвердили факт начисления процентов и объяснили, что в кредитных картах в течение льготного периода процентная ставка составляет лишь 0,01% годовых, но при полном погашении всей задолженности. Если же остается даже небольшой остаток, то по завершении льготного периода автоматически начисляются проценты по стандартной ставке (38,4% годовых).

«В данной ситуации после погашения основной суммы осталось 0,75 грн, которые клиент не учел. Мы отправили push-сообщение об этой сумме, однако платеж не был осуществлен в срок, и система насчитала проценты, в соответствии с условиями договора», — прокомментировали в пресс-службе банка.

В Кредит Днепр также дали советы, как избегать таких ситуаций:

проверять остаток в мобильном приложении (он отображает все операции, включая копейки и комиссии),

настроить уведомления о платежах,

оставлять на счете небольшую сумму собственных средств (1−2 грн) — это дополнительно защищает от случайных минимальных начислений.

Комментарий юриста: действия банка выглядят, как сомнительные

Юрист практики банкротства и реструктуризации ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник оценивает ситуацию, как спорную.

«Банк имеет право начислять проценты и комиссии, только согласно условиям кредитного договора и тарифов, доведенных до сведения клиента. Если 0,01% годовых не были четко указаны, как обязательные, даже в случае полного и своевременного погашения — действия банка выглядят сомнительными и могут быть квалифицированы, как нечестная предпринимательская практика», — объясняет юрист.

При этом эксперт отмечает: если задолженность в 0,75 грн не отражалась в приложении и у клиента не было возможности узнать о ней, это нарушает принцип прозрачности и права потребителя на информацию.

Потребитель правильно сделал, что обратился в банк с просьбой отменить начисленный долг более чем в 3 тыс. грн. Правда, Илья Колесник отмечает, что банк может ему отказать в просьбе, если формально проценты предусмотрены договором. Но клиент имеет право требовать: письменное объяснение и расчет суммы долга, а также доказательства, что он был поставлен в известность об остатке и о начислении процентов.

В целом дальнейший алгоритм действий клиента банка юрист видит следующим:

Дождаться ответа банка на письмо Главе Правления. В случае отказа — обратиться в НБУ с жалобой (можно онлайн через сайт НБУ). Подать заявление в суд о признании начисленных сумм незаконными, если есть доказательства отсутствия уведомлений и прозрачного отражения долга. Параллельно подать жалобу в Госпродпотребслужбу (как нарушение прав потребителей финуслуг).

Блокировка счетов: от чего зависит продолжительность проверки финмона и что делать, чтобы ее избежать

Каждый месяц читатели оставляют десятки отзывов о блокировке счетов из-за финмона. В августе таких жалоб стало еще больше. Причины блокировки банки не разглашают, учитывая правила финмониторинга. Но пользователей также беспокоят сроки проверок, которые могут занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Даже после предоставления необходимых документов по требованию финучреждения, счета остаются длительное время замороженными.

К примеру, клиент àbank под ником Virapv рассказал, что с его счетов не снимают блокировку более 8 дней. В комментариях под этим отзывом другой пользователь говорит о сроке в три месяца.

«Я ждал 3 месяца, пока забрал свои 19000 грн. Поначалу еще хотели 30% комиссии от баланса. Но дали снять без %, счет закрыли. Времени ушло больше 3-х месяцев у меня», — сообщает Дмитрий Сащук.

Без доступа к собственным деньгам на срок более 2 месяцев остался клиент Альянс Банка под ником devlxxx.

«15.06.25 получил перевод средств на сумму 41600 2 платежами. Вечером банк уже был заблокирован. На протяжении почти 2-х месяцев от поддержки слышу одно и то же «банк на проверке», — делится пользователь.

По его словам, сначала в банке сказали, что проверка продлится месяц, но через месяц счет так и не разблокировали. В поддержке, куда обратился devlxxx, объяснили, что «у банка появились дополнительные вопросы».

Что говорят юристы

На обращение «Минфина» о сроках проведения проверок налоговый адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Евгений Ясинский ответил, что блокировка счетов банками осуществляется в рамках выполнения требований Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения уничтожения. Он не содержит четко определенного максимального срока, в течение которого банк должен завершить проверку и разблокировать счет клиента при отсутствии нарушений.

«Длительность процедуры зависит от объема и характера финансовых операций; наличия у банка дополнительных вопросов к клиенту. В практике банковского сектора проверка обычно длится от нескольких дней до нескольких недель», — комментирует Евгений Ясинский.

По его словам, после предоставления клиентом документов, подтверждающих источники происхождения средств и экономическое содержание операций, банк обязан осуществить их анализ и принять решение о дальнейшей судьбе счета. Если у банка нет оснований считать операции рисковыми, он должен разблокировать доступ к счету.

В случае блокировки счета, юрист советует клиенту:

Настоятельно требовать объяснений, официально обратившись в банк с запросом о причине блокировки.

Предоставить все документы, подтверждающие происхождение средств.

При длительной и необоснованной блокировке подать жалобу в Нацбанк.

В то же время самим пользователям во избежание проблем с финмониторингом следует быть осмотрительными: избегать необычных операций, использовать только прозрачные и подтвержденные источники доходов, иметь документы для подтверждения доходов и, по возможности, заботиться о «финансовой гигиене», которая уменьшит риск блокировки.