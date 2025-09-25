Налоговые риски для тех, кто живет за границей, но работает в Украине

4,26 млн украинцев со статусом временной защиты находятся в странах ЕС. Многие продолжают зарабатывать в Украине, но откладывают окончательный выбор налогового резидентства. К каким последствиям это может привести в колонке для NV, рассказала партнер ECOVIS Bondar & Bondar Александра Никитина. Минфин публикует ключевые тезисы.

Если вы большую часть времени фактически проживаете за границей, особенно с семьей, налоговые органы страны фактического проживания с вероятностью 99% признают вас своим резидентом. Более того — способны сделать это задним числом с последствиями в виде штрафов и пени за неподачу деклараций или неуплату налогов.

Двойное налогообложение

Если вы не определили собственный налоговый статус, обе страны могут одновременно считать вас своим налоговым резидентом и требовать уплаты налогов с ваших мировых доходов. А если между этими странами нет Соглашения об избежании двойного налогообложения (СоИДН) — у вас вообще нет механизма для уменьшения налоговой нагрузки.

Однако даже наличие СоИДН не гарантирует, что все налоги, уплаченные в Украине, полностью учтут. Конвенции регламентируют, какая именно страна имеет преимущественное право на налогообложение того или иного вида дохода. То есть если такое право принадлежит стране вашего фактического проживания — вам придется уплатить налог там повторно и в полном объеме, даже если в Украине уже что-то было уплачено.

Штрафы и пени

Некоторые страны ЕС проводят автоматические налоговые проверки резидентов, которые не подают декларации. Штрафы — до 30−50% от неуплаченных сумм + пеня.

Пять категорий, которые чаще всего попадают в налоговую ловушку

1. Предприниматели-ФЛП, которые работают из-за границы, но остаются на едином налоге в Украине.

Типичная ситуация: зарегистрирован ФЛП в Украине, клиенты те же самые, а физически вы находитесь в Эстонии, Испании или Польше:

работаете из домашнего офиса или коворкинга

не платите налоги в стране проживания

не подаете там декларации

еще хуже — подаете там нулевые декларации и не сообщаете, что имеете доходы в Украине.

При этом все деньги полученные на украинские ФЛП и личные карты тратите на территории страны, в которой проживаете.

2. Наемные работники украинских компаний, которые работают дистанционно из-за рубежа.

Даже если вы официально оформлены в украинской компании, но проживаете более 183 дней в другой стране — то при определенных условиях это может создать налоговое обязательство в этой стране. По правилам международного налогообложения право на налогообложение трудовых доходов принадлежит стране налогового резидентства. И этого не изменит даже справка об удержанном НДФЛ в Украине, поскольку в таком случае Украина не имеет права на налогообложение ваших трудовых доходов.

3. Руководители украинских компаний, которые находятся за рубежом.

Это самая рискованная группа. Если единоличный директор или конечный бенефициар украинской компании фактически управляет ею из-за рубежа, такая компания при определенных условиях может быть признана налоговым резидентом государства, где проживает руководитель. И в таком случае доход компании должен облагаться налогом по месту нахождения директора, потому что такая ситуация создает директорское представительство.

4. Лица, которые получают пассивные доходы в Украине (аренда, дивиденды, проценты, роялти), но не декларируют их в стране проживания.

Если вы проживаете в ЕС и:

сдаете в аренду квартиру в Киеве

получаете дивиденды с украинской компании

имеете проценты по депозитам в украинском банке

вы обязаны задекларировать эти доходы в стране своего налогового резидентства (т. е. фактического проживания). Даже если вы уплатили с них налог в Украине. По некоторым типам доходов налог, уплаченный в Украине, может быть зачислен в налоговый кредит в стране налогового резидентства, если это предусмотрено соответствующей СоИДН.

5. Лица, которые третий год живут за границей и не подают налоговую декларацию в стране проживания.

Если за три года вы ни разу не подали налоговую декларацию — ваше дело выглядит подозрительным с точки зрения местной налоговой. Типичный вопрос налоговых органов в странах ЕС: «А на какие средства это лицо живет здесь уже третий год?»

И в отличие от Украины, в ЕС налоговые органы не склонны «закрывать глаза» на такие несоответствия, особенно в отношении долгосрочных иммигрантов. Это может привести не только к штрафам и доначислениям, но и к проверкам на предмет уклонения от уплаты налогов или отмывания средств.

Как определить свое налоговое резидентство?

Большинство стран применяют комбинацию таких критериев:

Постоянное жилье — аренда или собственность

Центр жизненных интересов — где ваша семья, работа

Фактическое пребывание (183+ дней)

Гражданство. Если все остальные критерии равны.

Как CRS сделает все за вас

С 2023 года Украина официально присоединилась к системе автоматического обмена финансовой информацией — CRS (Common Reporting Standard). В 2024 состоялся первый обмен с 50 странами. Это означает, что отныне ваши финансовые данные будут ежегодно передаваться налоговым органам Украины или другой страны (в зависимости от налогового статуса) без вашего участия или согласия автоматически.

На сегодняшний день в CRS участвуют более 120 юрисдикций, включая все страны ЕС, Великобританию, Канаду, Австралию, Швейцарию, Сингапур и другие финансово значимые страны.

Теперь все банки и финансовые учреждения обязаны ежегодно идентифицировать налоговый статус клиентов — по анкетам, признакам связи с другими странами (адрес, гражданство, платежные инструкции).

Собранная информация передается в налоговые органы страны, где находится учреждение. А уже оттуда в страну налогового резидентства клиента.

Данные, которые передают:

остатки на счетах

проценты, дивиденды

доходы от продажи активов (ценных бумаг, фондов и т. д. )

) доходы по договорам страхования жизни или трастам

Чтобы избежать штрафов и двойного налогообложения — стоит как можно скорее провести налоговую диагностику и выбрать страну налогового резидентства. Далее я рекомендую сформировать «налоговую карту».

В ней должны быть:

резидентство

структура доходов

страна источника дохода

наличие СоИДН

возможность зачета налогов

риски

Временно или навсегда — жизнь в другой стране это жизнь в новой налоговой юрисдикции. Это стоит признать и с этим надо работать. При этом правильное резидентство — налоговый щит, он убережет вас от двойного налогообложения, штрафов и лишнего внимания соответствующих учреждений.