українська
23 сентября 2025, 12:49

Новый проект: как государство будет взимать налоги за продажу вещей в интернете

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14025 о налогообложении продаж на цифровых платформах. Как отмечает руководитель практики налогового права ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Иван Маринюк, проект стал более мягким и более детализированным по сравнению с предыдущими вариантами. Какие именно изменения предлагается ввести, эксперт рассказал в колонке для «Минфина».

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14025 о налогообложении продаж на цифровых платформах.

Если раньше обсуждали почти «тотальное» налогообложение любых сделок в интернете, то теперь вводятся четкие пороги и исключения для мелких продаж. Так, доходы до 12 прожиточных минимумов в год (около 36 тыс. грн в 2025 году) не облагаются налогом, а требования об открытии специального счета для целей осуществления до трех продаж на сумму до 2000 евро не применяются.

Ключевое новшество — роль цифровых платформ. Теперь именно они становятся налоговыми агентами: идентифицируют продавцов, собирают данные, представляют информацию в налоговую и удерживают налоги с операций. Раньше ответственность за декларирование лежала преимущественно на физических лицах.

Еще одним отличием является отсутствие обязательной регистрации ФЛП для постоянных продавцов платформ.

Законопроект предлагает специальный режим с пониженной ставкой НДФЛ (5%), если соблюдены условия, в частности, используется специальный банковский счет и не превышен предельный годовой доход (ориентировочно 6,7 млн грн в год). Это делает модель более гибкой и более близкой к европейским стандартам.

В целом, документ приближает украинские правила к нормам ЕС (DAC7) и ОЭСР, устанавливая баланс: с одной стороны — прозрачность и контроль за доходами, с другой — защиту пользователей и возможность работать без лишней бюрократии.

Нюансы для украинцев

Чрезмерное бремя для мелких пользователей платформ. Если лицо получает доход от продажи товаров/услуг на всех платформах до 12 прожиточных минимумов в год (около 36 тыс. грн в 2025 году), то платформы будут все равно удерживать налоги с такого дохода, а в следующем году средства могут быть возвращены лицу после подачи налоговой декларации. Это может быть квестом и сбором бумаг для лица или же нужно наладить автоматический возврат таких средств.

Выбор добросовестной цифровой платформы. Если оператор цифровой платформы не выполняет должным образом свои обязанности, установленные законом, доходы продавца могут быть обложены налогом на общих основаниях.

Читайте также: «Мораторий на проверки» бизнеса: что на самом деле принято

Применение пониженных ставок НДФЛ. Если лицо осуществляет более трех продаж в год, нужно открывать специальный счет в банке. При открытии такого счета банкам будет предоставляться согласие на раскрытие банковской тайны относительно движения средств на таком счете.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+20
MaxTirpiz
MaxTirpiz
23 сентября 2025, 13:44
#
Значит начнется отток клиентов из ОЛХ и ПРОМ в телеграм-каналы
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
