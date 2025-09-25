Глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа сообщила, что по результатам брифинга с постоянной представительницей МВФ в Украине Присцилой Тофано, Международный валютный фонд предварительно оценивает незакрытые потребности Украины во внешнем финансировании на 2026−2029 годы в $65 млрд.
МВФ оценивает дефицит внешнего финансирования Украины на 4 года в $65 миллиардов
«МВФ мыслит среднесрочными категориями. Новая программа сотрудничества с МВФ будет рассчитана на 4 года — 2026−2029. И, действительно, МВФ предварительно оценивает незакрытую потребность Украины в международном финансировании на 4 года на уровне $65 млрд», — отметила Пидласа.
Она объяснила, что нехватка средств распределена неравномерно. Наибольшая неопределенность финансирования наблюдается в 2027 году, тогда как на 2028 год уже есть определенные договоренности, поскольку Еврокомиссия планирует заложить 100 млрд евро для Украины в свой 7-летний бюджет.
Пидласса напомнила, что несколько месяцев назад правительство оценивало нехватку международной поддержки всего на два года — на уровне $37,4 млрд. Однако эти цифры пришлось пересмотреть из-за увеличения дефицита именно в 2026 году.
Несмотря на долгосрочные прогнозы, острейшей проблемой остается покрытие дефицита в $18,1 млрд на 2026 год.
Возможные форматы международной помощи
В ходе брифинга обсуждались различные варианты финансовой поддержки Украины, среди которых:
- Продолжение существующих устройств, таких как ERA loans.
- Новые механизмы, в частности, «Репарационный кредит», предусматривающий передачу замороженных российских активов в пользование Украине.
- Двухсторонняя помощь от отдельных стран-членов.
