МВФ оценивает дефицит внешнего финансирования Украины на 4 года в $65 миллиардов

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа сообщила , что по результатам брифинга с постоянной представительницей МВФ в Украине Присцилой Тофано, Международный валютный фонд предварительно оценивает незакрытые потребности Украины во внешнем финансировании на 2026−2029 годы в $65 млрд.

«МВФ мыслит среднесрочными категориями. Новая программа сотрудничества с МВФ будет рассчитана на 4 года — 2026−2029. И, действительно, МВФ предварительно оценивает незакрытую потребность Украины в международном финансировании на 4 года на уровне $65 млрд», — отметила Пидласа.

Она объяснила, что нехватка средств распределена неравномерно. Наибольшая неопределенность финансирования наблюдается в 2027 году, тогда как на 2028 год уже есть определенные договоренности, поскольку Еврокомиссия планирует заложить 100 млрд евро для Украины в свой 7-летний бюджет.

Пидласса напомнила, что несколько месяцев назад правительство оценивало нехватку международной поддержки всего на два года — на уровне $37,4 млрд. Однако эти цифры пришлось пересмотреть из-за увеличения дефицита именно в 2026 году.

Несмотря на долгосрочные прогнозы, острейшей проблемой остается покрытие дефицита в $18,1 млрд на 2026 год.

Возможные форматы международной помощи

В ходе брифинга обсуждались различные варианты финансовой поддержки Украины, среди которых:

Продолжение существующих устройств, таких как ERA loans.

Новые механизмы, в частности, «Репарационный кредит», предусматривающий передачу замороженных российских активов в пользование Украине.

Двухсторонняя помощь от отдельных стран-членов.

