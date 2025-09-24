До 2027 года Европа окончательно откажется от российского топлива — фон дер Ляен

До 2027 года Европа окончательно откажется от российского топлива, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, пишет «Интерфакс-Украина».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

«Мы обсудили агрессивную войну россии против Украины. Мы согласились с необходимостью сократить доходы россии от ископаемого топлива. Именно это делает Европа с нашим 19-м пакетом санкций. До 2027 года Европа окончательно покончит с российским ископаемым топливом», — написала она.

По ее словам, Европейский союз усилит давление на рф, запрещая импорт российского сжиженного природного газа на европейские рынки и нацеливаясь на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеры и нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах.

Читайте: Белый дом: Трамп призвал европейских лидеров прекратить покупать российскую нефть

Ляен поблагодарила Трампа за его преданность делу облегчения положения пропавших без вести детей Украины. Она подчеркнула, что Европа и Соединенные Штаты будут работать бок о бок, чтобы вернуть их.

«Мы также обратили внимание на провокации Кремля, включая регулярные вторжения в европейское воздушное пространство. Это явные попытки проверить наш ответ. Европа ускоряет свои оборонные усилия, чтобы укрепить свой восточный фланг. Она должна выступать щитом как для Европы, так и для НАТО», — отметила Ляен.

Кроме того, по словам президента ЕК, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились, что страдания гражданского населения должны прекратиться. Ляен отметила, что Европа твердо стоит на позиции решения о создании двух стран.

Напомним

Еврокомиссия уже предложила законопроект о поэтапном отказе от импорта российских нефти и газа до 1 января 2028 года, чтобы разорвать долговременные энергетические связи с рф после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Ранее правительство Индии отвергло требование США прекратить импорт нефти из россии. Министр Хардип Пури заявил, что закупки российского сырья, напротив, помогли оградить мировую экономику от катастрофического скачка цен.

С 3 сентября 2025 года начала действовать новая предельная цена на российскую нефть, транспортируемую по морю. Лимит теперь составляет $47,6 за баррель вместо предыдущих $60.