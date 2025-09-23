ОАЭ будут обмениваться данными о крипте, WLFI запустит дебетовую карту: что нового

ОАЭ подписали соглашение об обмене налоговой информацией по криптовалюту

Объединенные Арабские Эмираты сделали важный шаг для усиления налоговой прозрачности в сфере криптовалют, присоединившись к Многостороннему соглашению об автоматическом обмене информацией в рамках Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Этот шаг позволит ОАЭ обмениваться налоговыми данными об операциях по криптоактивам с другими странами-подписантами соглашения. Об этом сообщает Министерство финансов ОАЭ.

Что это значит:

Прозрачность и соответствие: Целью этой цели является повышение прозрачности криптотрасли и согласование ее с международными налоговыми стандартами.

Введение новых правил запланировано на 2027 год, а первый обмен данными должен состояться в 2028 году.

Публичные консультации: Министерство финансов ОАЭ объявило о начале публичных консультаций, которые продлятся до 8 ноября 2025 года. К участию приглашаются все, кто имеет отношение к криптоиндустрии: от бирж и трейдеров до консультантов и провайдеров кошельков. Цель — разработать эффективные правила, учитывающие потребности рынка.

Присоединение ОАЭ к CARF свидетельствует о растущем внимании к регулированию криптовалют на международном уровне и стремлении страны соответствовать глобальным стандартам.

WLFI представит дебетовую карту

WLFI, известная также как World Liberty Financial, планирует запустить собственное мобильное приложение и дебетовую карту. Об этом сообщил соучредитель проекта Закари Фолкман на конференции Impact, проходившей в рамках Korea Blockchain Week 2025 года.

Что известно о новых продуктах:

Мобильное приложение: Фолкман описал его как «смесь Venmo и Robinhood». Он будет совмещать традиционные P2P-платежи (от человека к человеку) с возможностями торговли.

Дебетовая карта WLFI: Эта карта будет привязана к приложению. Пользователи смогут оплачивать товары и услуги, используя стейблкоин USD1. По словам Фолкмана, карта будет совместима с Apple Pay.

Интеграции и партнерства: Хотя Фолкман не уточнил, будут ли поддерживаться другие криптовалюты, он отметил, что компания подписала меморандум о взаимопонимании с южнокорейской криптобиржей Bithumb для изучения бизнес-возможностей.

Фолкман также подчеркнул, что WLFI не планирует запускать собственный блокчейн, поскольку это противоречит концепции проекта и его ориентации на стэйблкоины.

В настоящее время точные даты выпуска приложения и дебетовой карты неизвестны, а также не разглашается, какая платежная сеть (например, Visa или Mastercard) будет партнером проекта.

Активы криптофондов достигли годового максимума

По данным отчета CoinShares, с 12 по 20 сентября криптофонды привлекли $1,9 млрд инвестиций, а общий объем активов под их управлением (AUM) достиг $40,4 млрд, обновив годовой максимум. Это свидетельствует о возобновлении интереса инвесторов к цифровым активам.

После того, как Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку, инвесторы поначалу были осторожны. Однако, отмечают аналитики, большая часть притока средств — $746 млн — поступила как раз в конце недели, когда рынки стали адаптироваться к новым условиям.

Лидеры по объему инвестиций:

Биткоин-продукты: больше всего привлекли — $977 млн.

Ethereum -фонды: получили $772 млн, что доказало их общий показатель с начала года до рекордных $12,6 млрд.

Solana и XRP также продемонстрировали значительные поступления — $127,3 млн и $69,4 млн соответственно. Это произошло, в частности, благодаря запуску спотового ETF на базе XRP в США.

Большая часть инвестиций поступила из США — $1,8 млрд. Также в лидерах — Германия ($51,6 млн), Швейцария ($47,3 млн) и Бразилия ($9,3 млн).

Эти данные подтверждают, что, несмотря на предварительную осторожность, институциональные инвесторы продолжают активно вкладывать средства в криптопродукты, что способствует росту рынка.

Bloomberg: Crypto.com подтвердила хакерскую атаку в 2023 году

Криптовалютная биржа Crypto.com стала жертвой хакерской атаки в начале 2023 года, в результате которой злоумышленники получили доступ к персональным данным ограниченного количества пользователей. Эта информация была раскрыта в материале Bloomberg, посвященном одному из хакеров, Ною Урбану, члену группировки Scattered Spider.

Атаку на Crypto.com совершил сам Урбан вместе с еще одним хакером, известным как Джек. Используя скомпрометированный аккаунт сотрудника биржи, они получили доступ к данным, а для их сбора использовали систему логистической компании United Parcel Service Inc. (UPS).

В комментарии для Bloomberg представители Crypto.com подтвердили факт взлома и сообщили, что он затронул только небольшой круг пользователей. Биржа заверила, что деньги клиентов не пострадали.

Ной Урбан является частью группировки Scattered Spider, которая известна масштабными атаками на технологические компании. Ранее Урбан и его группа (тогда под названием 0ktapus) сломали Twilio Inc. и Gemini Trust Co., украв персональные данные миллионов клиентов. По словам Урбана, его мотивацией была «финансовая свобода» для развлечений.

В марте 2023 года ФБР провело обыск в его доме, изъяв криптовалюту, наличные деньги и другие ценные вещи, но это не остановило его незаконную деятельность.

В январе 2024 года Ноя Урбана арестовали за слом 13 компаний. В августе 2025 года суд приговорил его к 10 годам тюрьмы за мошенничество и кражу криптовалют.

Кроме тюремного срока, Урбан также должен заплатить $13,4 млн. в качестве компенсации пострадавшим. Его собственные активы, в том числе криптовалюта на сумму $4,8 млн, были конфискованы.

После оглашения приговора Урбан выразил сожаление, однако не раскаялся, заявив, что ему «нравится то, как он прожил жизнь».