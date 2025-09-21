ЕС рассматривает варианты ограничения поставок российской нефти через «Дружбу»

Европейский Союз рассматривает возможность введения торговых мер, которые могут повлиять на импорт российской нефти, все еще поступающей в страны блока, в частности через нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Дружба»: последний маршрут российской нефти

В настоящее время трубопровод «Дружба» поставляет нефть в Венгрию и Словакию. Эти две страны, ссылаясь на вопросы энергетической безопасности, все еще отказываются диверсифицировать поставки и блокируют полный отказ от российских энергоресурсов.

Новые торговые мероприятия разрабатываются отдельно от очередного пакета санкций, представленного Еврокомиссия в пятницу. Этот пакет включает в себя:

Запрет на российский сжиженный газ (сначала для краткосрочных контрактов, а затем с 1 января 2027 года и для долгосрочных).

Санкции против более 100 российских нефтяных танкеров из так называемого «теневого флота».

Меры против компаний в третьих странах, которые помогают россии торговать энергоресурсами.

Торговые мероприятия вместо санкций

В отличие от санкций, для принятия которых требуется согласие всех стран-членов ЕС, торговые мероприятия, такие как пошлины, нуждаются только в поддержке большинства столиц. Это делает их более вероятным инструментом давления.

По словам источников, эти меры позволят Евросоюзу выполнить ключевое требование президента США Дональда Трампа, настаивающего на том, что ЕС должен полностью прекратить покупать российские энергоносители. Хотя почти все государства-члены прекратили импорт по трубопроводу и морскому транспорту, Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть.

Торговые меры могут быть применены в случае, если правительства Венгрии и Словакии не представят планы по полному прекращению закупок российских энергоносителей.