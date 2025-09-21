ЕС рассматривает варианты ограничения поставок российской нефти через «Дружбу»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 сентября 2025, 14:07 Читати українською

ЕС рассматривает варианты ограничения поставок российской нефти через «Дружбу»

Европейский Союз рассматривает возможность введения торговых мер, которые могут повлиять на импорт российской нефти, все еще поступающей в страны блока, в частности через нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Европейский Союз рассматривает возможность введения торговых мер, которые могут повлиять на импорт российской нефти, все еще поступающей в страны блока, в частности через нефтепровод «Дружба».
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Дружба»: последний маршрут российской нефти

В настоящее время трубопровод «Дружба» поставляет нефть в Венгрию и Словакию. Эти две страны, ссылаясь на вопросы энергетической безопасности, все еще отказываются диверсифицировать поставки и блокируют полный отказ от российских энергоресурсов.

Новые торговые мероприятия разрабатываются отдельно от очередного пакета санкций, представленного Еврокомиссия в пятницу. Этот пакет включает в себя:

  • Запрет на российский сжиженный газ (сначала для краткосрочных контрактов, а затем с 1 января 2027 года и для долгосрочных).
  • Санкции против более 100 российских нефтяных танкеров из так называемого «теневого флота».
  • Меры против компаний в третьих странах, которые помогают россии торговать энергоресурсами.

Торговые мероприятия вместо санкций

В отличие от санкций, для принятия которых требуется согласие всех стран-членов ЕС, торговые мероприятия, такие как пошлины, нуждаются только в поддержке большинства столиц. Это делает их более вероятным инструментом давления.

Читайте также: Индия продолжит покупать нефть из россии на фоне потепления в отношениях с США

По словам источников, эти меры позволят Евросоюзу выполнить ключевое требование президента США Дональда Трампа, настаивающего на том, что ЕС должен полностью прекратить покупать российские энергоносители. Хотя почти все государства-члены прекратили импорт по трубопроводу и морскому транспорту, Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть.

Торговые меры могут быть применены в случае, если правительства Венгрии и Словакии не представят планы по полному прекращению закупок российских энергоносителей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Aleksandr09
Aleksandr09
21 сентября 2025, 15:04
#
Гибридная война-2. А народ податливый, лишних вопросов не задает и хорошо дрессируется «минутами молчания» и мовными патрулями.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами