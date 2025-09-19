ФРС снизила ставку, а Трамп — не ругал Пауэлла: как реагируют рынки

Рабочая неделя подошла к концу, а вместе с ней — и заседание ФРС, которое, как и ожидалось, завершилось снижением ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Это решение, хоть и было прогнозируемым, не обошлось без неожиданностей. К примеру, Дональд Трамп, к общему удивлению, воздержался от критики в адрес регулятора. Об этом в Facebook пишет финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Заседание ФРС

Несомненно, главным событием этой недели стало заседание ФРС, которое, как известно, завершилось понижением ставки на 25 базисных пунктов. Особой интриги по поводу величины снижения не было, рынок уверенно склонялся именно к стандартному шагу со стороны центрального банка, на четверть процентного пункта, хотя небольшая вероятность того, что ставка не изменится или изменится на 50 бп, существовала до последней минуты.

Естественно, Трампу и его коллегам очень хотелось большего понижения, на 50 бп. Желание было настолько сильным, что президент США не удержался и в начале недели сделал публичный прогноз, что именно так оно и будет — снизят на 50 бп — но прогноз не оправдался.

Руководство ФРС всем составом, за одним единственным исключением, проголосовало за стандартное снижение ставки, решив, что инфляция как-то сама по себе пройдет, она же транзитивная, а вот с безработицей нужно бороться.

Единственным из голосующих, кто не согласился с общим решением, стал Стивен Миран, голосовавший за большое снижение в 50 бп, что не удивительно, учитывая историю Мирана, который является человеком Трампа и был назначен на должность губернатора ФРС в турборежиме (ох, эти турборежимы!) буквально за день до начала заседания.

Более того, Миран до сих пор остается сотрудником Белого Дома, который, по-моему, выглядит несколько странно и вызывает вопрос о независимости руководителей ФРС. Но есть, как есть, и ничего не поделаешь — живем во времена, когда народу нравятся президенты, которые разбираются во всем мире и убеждены, что их личных талантов достаточно для всеобъемлющего руководства страной.

Как обычно, большой интерес рынка вызвало видение будущего вершителями монетарной политики США. Обновленный по результатам заседания «dot plot», график, отражающий видение каждого из членов монетарного комитета ФРС по поводу значения ставки в будущем, предусматривает еще два снижения к концу этого года и одно следующее.

Что касается экономической ситуации, то прогноз роста ВВП в этом году повышен с 1,4% до 1,6%, инфляция и безработица, ожидаются, соответственно, на уровне 4,5% и 3,0% по-прежнему. Ничего сенсационного — только подтверждение, что о целевом показателе инфляции в 2% уже начали забывать — новая реальность побеждает.

Выступая на «послематчевой» конференции Пауэлл добавил, что по мнению ФРС «рынок труда замедляется», а «инфляция остается несколько выше», что называется одним словом «стагфляция», и вряд ли радует слух инвесторов. Хотя, учитывая неустанный рост рынка, никаких угроз и рисков инвесторы не видят, не слышат и полностью сосредоточили внимание только на вечном росте.

Реакция рынка

Реакция рынка акций на решение ФРС была достаточно предсказуемой — все зеленело, а крупные банки Wall Street быстро начали улучшать прогнозы на фоне инвестиций в AI, стабильных доходов компаний и более либеральной политики ФРС. Исторические сравнения тоже свидетельствуют в пользу дальнейшего роста в течение следующих 12 месяцев.

Да и некоторые идолы рынка продемонстрировали веру в «светлое будущее» — Илон Маск, получив предложение от Совета директоров Tesla стоимостью в $1 триллион, решил, что дело того стоит, и в надежде на будущие достижения компании купил себе акций Tesla на миллиард, что стало большим катализатором как для акций самой компании, так и для рынка.

Когда один из идолов публично демонстрирует веру в будущий рост, сделав ставку в миллиард, хотя это лишь малая часть его состояния, большинство воспринимает это как сигнал для покупки.

Трамп не критиковал Пауэлла

Немного странно, что Трамп не отреагировал на снижение ставки потоком оскорблений в адрес Пауэлла, но не исключено, что все еще впереди, поскольку в последние дни президент США то наслаждался британским гостеприимством, то воевал с австралийским журналистом, то угрожал отобрать лицензии у телеканалов и ему просто было не до головы ФРС.

Доходность долгосрочных облигаций США

И еще одно — интересно, что после оглашения решения ФРС о снижении ставки доходность долгосрочных облигаций США не снизилась, а, наоборот, поползла вверх. Пожалуй, «умные деньги», институциональные инвесторы, задают себе вопрос — а не разгуляется ли инфляция в будущем и вообще что может ожидать перегретые рынки, если следующий отчет об инфляции вдруг принесет неприятный сюрприз, или уровень безработицы начнет снижаться?