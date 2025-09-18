Электромобилей становится все больше: переживут ли это АЗС

Содержание АЗС требует сотен тысяч гривен ежемесячно, а падение объемов продаж топлива резко повышает себестоимость каждого литра. О том, как изменятся цены на бензин и дизель, рассказал директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

Утром я еду на работу и считаю машины, которые едут на встречу. Причем у меня там четкий участок, от определенного светофора до работы. И считаю не просто так, а сколько электричек и общее количество.

Так вот, в начале года у меня получалось каждая восьмая электричка, а сегодня получилось, что уже каждая пятая. Я не знаю официальной статистики, но можно сделать поправку что это в городе, что в это время мамочки ребятишек в школу и садики везут, а у них электричек больше.

Кто теперь будет покупать бензин и газ?

Но факт есть факт. Рост такими темпами скоро будет двукратным. А кто бензин будет покупать? Газ? А газ особенно, это категория тех, кто любит экономить. С дизелем чуть-чуть легче, там коммерческий сегмент основной объем потребляет.

В общем, дела для владельцев АЗС так себе.

Но никто не закрывается, наоборот все стоят, все арендуют… Маржа это большая, госрегулированием пока не пахнет. Еще можно учесть сколько людей уехало и сколько призвали.

Содержание АЗС — это дорогой спорт

Зарплата — 200−300 тыс. в месяц по скромному

Налоги -100 тыс по скромному

Электроэнергия -50 тыс. по скромному

Аренда — 150 тыс. усреднено

А если мы говорим о большой АЗС и еще в городе, то цифры можно смело и на два, и на три умножить. Так вот берем условно те пол ляма и делим на объем пролитого топлива, чтобы выйти на себестоимость. И хорошо, если в 4 гривны на литр уложитесь. А теперь представьте, если объем пролитого топлива упадет вдвое. Что произойдет с себестоимостью? Видимо, она станет 8 грн на литр и это не удивит. Причем, именно так оно и будет.

Цены вниз не пойдут

Это я к тому, что не стоит ждать у нас понижения цен. Такими темпами у нас скоро горючее станет дороже, чем в Европе… Будем туда ездить заправляться, правда, не всех выпустят. А вот если госрегулирование вернут, ограничат наценку… то да, определенное количество АЗС закроется, но учитывая снижение спроса, то и оставшихся будет лишний АЗС. Так хотя бы цена будет не так страшна и инфляцию не будем ускорять. Но этого не произойдет, пожалуй.