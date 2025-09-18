Toyota отзывает более 590 тысяч авто в США из-за проблемы с приборной панелью

Toyota отзывает 591 377 автомобилей в США из-за проблемы с дисплеем приборной панели, который не отображает критически важную информацию, повышающую риск аварии или травм. Об этом сообщил в четверг, 18 сентября, американский регулятор безопасности дорожного движения, передает Reuters.

Отзыв касается нескольких моделей, включая Venza, Highlander, Lexus, Tacoma и GR Corolla.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), из-за ошибки в программном обеспечении приборной панели при запуске автомобиля, она может не отображать скорость автомобиля, а также предупреждающие индикаторы тормозной системы и давления в шинах.

