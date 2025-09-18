Цены на нефть продолжают снижаться

Цены на нефть в четверг, 18 сентября, снизились во второй раз после того, как Федеральная резервная система, как и ожидалось, снизила процентные ставки, а трейдеры сосредоточились на опасениях по экономике США и избытку поставок. Об этом сообщает Reuters.

Снижение цен

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:56 упали на 26 центов, или 0,38%, до $67,69 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 28 центов или 0,44% до $63,77.

Федеральная резервная система США впервые с декабря снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов и намекнула на дальнейшее постепенное снижение стоимости заимствований до конца года, реагируя на признаки слабости на рынке труда.

Как правило, снижение стоимости заимствований стимулирует спрос на нефть и подталкивает цены вверх.

Однако, по словам Приянки Сачдевы, старшего рыночного аналитика Phillip Nova, последний шаг ФРС и намеки на еще два снижения ставки в этом году уже были учтены рынком.

«Что привлекло внимание рынков, так это не только смягчение политики, но и пессимистическое сообщение Пауэлла», — сказала она, имея в виду главу ФРС Джерома Пауэлла.

«Он отметил ослабление рынков труда и инфляции, которая остается устойчивой, из-за чего снижение ставки выглядит скорее как управление рисками, чем стимулирование спроса», — добавила эксперт.

По словам Клаудио Галимберти, главного экономиста и глобального директора по анализу рынков Rystad Energy, в записке для клиентов намек ФРС на дальнейшие снижение ставок свидетельствует о том, что политики оценивают риск для экономики от безработицы выше, чем от инфляции.

Постоянное избыточное предложение и слабый спрос на топливо в США, крупнейшем в мире потребители нефти, также оказывали давление на рынок.

По данным Управления энергетической информации, на прошлой неделе запасы нефти в США резко сократились, поскольку чистый импорт упал до рекордно низкого уровня, а экспорт вырос почти до двухлетнего максимума.

Однако рост запасов дистиллятов на 4 миллиона баррелей по сравнению с рыночными ожиданиями роста на 1 миллион баррелей вызвал обеспокоенность спроса в крупнейшем в мире потребителе нефти и оказывал давление на цены.