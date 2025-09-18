Цены на нефть продолжают снижаться

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 сентября 2025, 12:55 Читати українською

Цены на нефть продолжают снижаться

Цены на нефть в четверг, 18 сентября, снизились во второй раз после того, как Федеральная резервная система, как и ожидалось, снизила процентные ставки, а трейдеры сосредоточились на опасениях по экономике США и избытку поставок. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть в четверг, 18 сентября, снизились во второй раз после того, как Федеральная резервная система, как и ожидалось, снизила процентные ставки, а трейдеры сосредоточились на опасениях по экономике США и избытку поставок.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Снижение цен

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:56 упали на 26 центов, или 0,38%, до $67,69 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 28 центов или 0,44% до $63,77.

Федеральная резервная система США впервые с декабря снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов и намекнула на дальнейшее постепенное снижение стоимости заимствований до конца года, реагируя на признаки слабости на рынке труда.

Как правило, снижение стоимости заимствований стимулирует спрос на нефть и подталкивает цены вверх.

Однако, по словам Приянки Сачдевы, старшего рыночного аналитика Phillip Nova, последний шаг ФРС и намеки на еще два снижения ставки в этом году уже были учтены рынком.

«Что привлекло внимание рынков, так это не только смягчение политики, но и пессимистическое сообщение Пауэлла», — сказала она, имея в виду главу ФРС Джерома Пауэлла.

«Он отметил ослабление рынков труда и инфляции, которая остается устойчивой, из-за чего снижение ставки выглядит скорее как управление рисками, чем стимулирование спроса», — добавила эксперт.

По словам Клаудио Галимберти, главного экономиста и глобального директора по анализу рынков Rystad Energy, в записке для клиентов намек ФРС на дальнейшие снижение ставок свидетельствует о том, что политики оценивают риск для экономики от безработицы выше, чем от инфляции.

Постоянное избыточное предложение и слабый спрос на топливо в США, крупнейшем в мире потребители нефти, также оказывали давление на рынок.

По данным Управления энергетической информации, на прошлой неделе запасы нефти в США резко сократились, поскольку чистый импорт упал до рекордно низкого уровня, а экспорт вырос почти до двухлетнего максимума.

Однако рост запасов дистиллятов на 4 миллиона баррелей по сравнению с рыночными ожиданиями роста на 1 миллион баррелей вызвал обеспокоенность спроса в крупнейшем в мире потребителе нефти и оказывал давление на цены.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
18 сентября 2025, 13:50
#
Як жеж так, Романе, ви ж писали що вони РОСТУТЬ!!!1111
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами