Новая почта намерена открыть банк с ограниченной лицензией — Гетманцев

Принятый Верховной Радой закон разрешает любой компании с большой сетью открыть банк с ограниченной лицензией. Это хочет сделать «Новая почта». Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Депутат заявил, что закон позволяет создать банк для того, чтобы предоставлять услуги людям на прифронтовых и труднодоступных территориях, по которым идут традиционные банки в связи с нерентабельностью.

«Этот банк может, кстати, открыть и „Новая почта“. Они принимали участие во всех наших встречах на эту тему и собираются это делать, насколько мне известно», — сказал он. По его словам, «теоретически это может сделать, например, АТБ». «Я не знаю, хотят ли они этого, но это может быть какая-либо крупная сетевая структура. Ограниченная лицензия, ограниченный объем сделок — я вообще ничего плохого здесь не вижу», — добавил депутат.

Читайте также: Глава Укрпочты ответил Пышному о запуске работы банка

Отвечая на вопрос о претензиях НБУ к «Укрпочте», также желающей получить такую лицензию, Гетманцев заявил: «Я не знаю деталей, но думаю, что дискуссия вокруг банка финансовой инклюзии — это больше политическая дискуссия. Мне непонятны ее источники, непонятна позиция Нацбанка, с которым был согласован закон полностью в деталях».

Депутат сообщил, что коммерческие банки уходят из Херсонской области, «не в связи с вопросами безопасности, а по коммерческим причинам».

И если бы Игорь Смелянский пришел к нам с идеей о банке, если бы обычная банковская система выполняла социальную функцию, мы бы сказали: «Иди занимайся почтой, потому что проблемы не существует». Но ведь проблема есть", — сказал Гетманцев.

Читайте также: Пышный: Укрпочта до сих пор только говорит о банке, НБУ ждет документы

При этом он заявил о «ужасной статистике» по поводу госбанков, закрывших отделение из-за нерентабельности.