«Пакунок школяра»: на что родители чаще всего тратят деньги

Чаще украинцы тратят средства из «Пакунку школяра» на покупку детской одежды и канцтоваров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Приватбанка .

Там подсчитали, что 64% средств из «Пакунку школяра» родители первоклассников тратят на детскую одежду, на канцтовары тратят в половину меньше. Еще 4% помощи украинцы потратили на покупку детской обуви.

В целом, в Приватбанке открыли спецсчета для получения пакета школьника 191 тыс. украинцев, а более 101 тыс. из них уже получили зачисление средств на сумму 505 млн грн.

