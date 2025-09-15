Чаще украинцы тратят средства из «Пакунку школяра» на покупку детской одежды и канцтоваров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Приватбанка.
«Пакунок школяра»: на что родители чаще всего тратят деньги
Там подсчитали, что 64% средств из «Пакунку школяра» родители первоклассников тратят на детскую одежду, на канцтовары тратят в половину меньше. Еще 4% помощи украинцы потратили на покупку детской обуви.
В целом, в Приватбанке открыли спецсчета для получения пакета школьника 191 тыс. украинцев, а более 101 тыс. из них уже получили зачисление средств на сумму 505 млн грн.
