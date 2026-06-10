НБУ установил курсы на четверг: доллар обновил максимум и почти достиг 45 гривен

Национальный банк Украины установил на 11 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,9790 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ снизил курс гривны на 13 копеек. Это новый максимум доллара.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На четверг НБУ установил следующий курс доллара: 44,97 грн. Это на 13 копеек больше, чем в среду (44,84 грн), когда был установлен новый исторический максимум доллара.

В то же время курс евро на четверг установлен на отметке — 51,89 грн, что соответствует уровню среды (51,89 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту