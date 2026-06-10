Болгария хотела выпустить памятную монету номиналом 2 евро в честь «болгарского алфавита», однако это решение было заблокировано
Памятную монету Болгарии номиналом 2 евро заблокировали в Совете ЕС
Болгария хотела выпустить памятную монету номиналом 2 евро в честь «болгарского алфавита», однако это решение было заблокировано
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно о монете
Планировалось, что монета будет введена в обращение во второй половине 2026 года. Однако одно из государств-членов ЕС возражало против его дизайна
Проект предусматривает дизайн, включающий композицию из кириллических букв и надпись «болгарский алфавит» с целью отмечания вклада Болгарии в кириллицу как третью официальную азбуку Европейского Союза. Авторами дизайна являются Светлин Балездров и Стоян Дерчев.
Пока неизвестно, какая именно страна-член подала возражения и какие ее мотивы, поскольку соответствующий документ еще не обнародован. Утверждения, распространяемые в социальных сетях по конкретной стране, не подтверждены официальными источниками.
Читайте: С 1 января Болгария перейдет на евро: как можно будет рассчитаться наличными
Болгария подала на утверждение проект памятной монеты номиналом 2 евро с надписью «болгарский алфавит» 19 мая 2026 года, но впоследствии поступило возражение от государства еврозоны, имя которой изъято из публичных документов. В публичной версии документа название страны вычеркнуто.
Несмотря на это следующие нумизматические каталоги, специализированные издания и программа Болгарского народного банка продолжают указывать монету как запланированную к выпуску во второй половине 2026 года тиражом 1 миллион единиц.
Комментарии