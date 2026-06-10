Памятную монету Болгарии номиналом 2 евро заблокировали в Совете ЕС

Болгария хотела выпустить памятную монету номиналом 2 евро в честь «болгарского алфавита», однако это решение было заблокировано в Совете Е С другой страной-членом Евросоюза. Об этом пишет Европейская Правда.

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Что известно о монете

Планировалось, что монета будет введена в обращение во второй половине 2026 года. Однако одно из государств-членов ЕС возражало против его дизайна в Совете Е С .

Проект предусматривает дизайн, включающий композицию из кириллических букв и надпись «болгарский алфавит» с целью отмечания вклада Болгарии в кириллицу как третью официальную азбуку Европейского Союза. Авторами дизайна являются Светлин Балездров и Стоян Дерчев.

Пока неизвестно, какая именно страна-член подала возражения и какие ее мотивы, поскольку соответствующий документ еще не обнародован. Утверждения, распространяемые в социальных сетях по конкретной стране, не подтверждены официальными источниками.

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Болгария подала на утверждение проект памятной монеты номиналом 2 евро с надписью «болгарский алфавит» 19 мая 2026 года, но впоследствии поступило возражение от государства еврозоны, имя которой изъято из публичных документов. В публичной версии документа название страны вычеркнуто.

Несмотря на это следующие нумизматические каталоги, специализированные издания и программа Болгарского народного банка продолжают указывать монету как запланированную к выпуску во второй половине 2026 года тиражом 1 миллион единиц.