Польша изменяет порядок выплат для украинских беженцев

Теперь социальная поддержка «800+» для иностранцев напрямую связана с трудовой занятостью и обучением детей в польских школах. Если человек не работал в конкретном месяце, выплата автоматически прекращается. Об этом сообщает Польское агентство печати .

Что известно

Закон также требует, чтобы иностранцы зарабатывали не менее 50% от минимальной зарплаты (в 2025 году — 2333 злотых), а Управление социального страхования ежемесячно проверяло их занятость и пребывание в стране. Для получения выплат теперь обязательно будет иметь PESEL (польский аналог идентификационного кода).

Кроме того, вводятся ограничения на доступ к части мед услуг для взрослых граждан Украины, а срок их легального пребывания в Польше продлен до 4 марта 2026 года.

Напомним

Программа «800+» — это польское ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых, которое получают семьи с детьми до 18 лет.

В августе президент Польши Кароль Навроцкий ветировал предыдущую редакцию закона о помощи украинцам. Он заявил, что выплаты должны получать только реально работающие в Польше.

