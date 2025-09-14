С 20:00 13 сентября по 8:00 15 сентября некоторые услуги и сервисы в Дии временно не будут работать. Минюст проводит плановые технические работы по своим реестрам, чтобы их работа была бесперебойной, сообщает «Дия».
На паузе до понедельника: в Дии временно не будет работать часть услуг
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Почему услуги исчезают в «Дии» во время технических работ
«Дия» — это агрегатор услуг, показывающий данные из государственных реестров. Когда обновляются реестры, некоторые услуги становятся на паузу вместе с ними.
Перечень временно не работающих услуг:
- Регистрация, внесение изменений и прекращение ФОП,
- Дия.QR,
- єВідновлення,
- Бронирование работников,
- Повторные свидетельства и выписки из ДРАЦС,
- Перерегистрация авто,
- Актовые записи об изменении имени,
- Актовые записи о рождении,
- Актовые записи о браке,
- Актовые записи о разводе,
- Свидетельства о рождении,
- Выписка о месте жительства ребенка,
- Заявление о субсидии,
- єМалятко,
- Государственная регистрация прав на недвижимое имущество,
- Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество,
- Выдержка из ЕГР,
- Регистрация ООО на основании модельного устава,
- Смена места жительства,
- Заявления в международный Реестр убытков,
- Гранты єРобота,
- Строительные услуги,
- єПідприємець,
- єОселя,
- єДекларація,
- Брак онлайн (кроме услуги помолвки).
Другие услуги и сервисы, по данным «Дии», будут работать без изменений.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1