На паузе до понедельника: в Дии временно не будет работать часть услуг

С 20:00 13 сентября по 8:00 15 сентября некоторые услуги и сервисы в Дии временно не будут работать. Минюст проводит плановые технические работы по своим реестрам, чтобы их работа была бесперебойной, сообщает «Дия».

Почему услуги исчезают в «Дии» во время технических работ

«Дия» — это агрегатор услуг, показывающий данные из государственных реестров. Когда обновляются реестры, некоторые услуги становятся на паузу вместе с ними.

Перечень временно не работающих услуг:

Регистрация, внесение изменений и прекращение ФОП,

Дия.QR,

єВідновлення,

Бронирование работников,

Повторные свидетельства и выписки из ДРАЦС,

Перерегистрация авто,

Актовые записи об изменении имени,

Актовые записи о рождении,

Актовые записи о браке,

Актовые записи о разводе,

Свидетельства о рождении,

Выписка о месте жительства ребенка,

Заявление о субсидии,

єМалятко,

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество,

Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество,

Выдержка из ЕГР,

Регистрация ООО на основании модельного устава,

Смена места жительства,

Заявления в международный Реестр убытков,

Гранты єРобота,

Строительные услуги,

єПідприємець,

єОселя,

єДекларація,

Брак онлайн (кроме услуги помолвки).

Другие услуги и сервисы, по данным «Дии», будут работать без изменений.