українська
12 сентября 2025, 10:52

OpenAI договорилась с Microsoft о выделении коммерческого подразделения, но окончательного соглашения нет

Компания OpenAI подписала предварительное соглашение со своим крупнейшим инвестором, Microsoft, которое определяет путь к преобразованию ее прибыльного подразделения в корпорацию общественной пользы. Это является ключевым шагом в многомесячных переговорах об изменении сложной структуры управления стартапа. Об этом говорится в блоге компании.

Компания OpenAI подписала предварительное соглашение со своим крупнейшим инвестором, Microsoft, которое определяет путь к преобразованию ее прибыльного подразделения в корпорацию общественной пользы.

Условия нового соглашения

Хотя меморандум о взаимопонимании не имеет юридической силы, он фиксирует намерения сторон.

Согласно предварительным договоренностям, озвученным председателем совета директоров OpenAI Бреттом Тейлором:

  • Некоммерческая организация OpenAI продолжит существовать и будет сохранять контроль над операционной деятельностью компании.
  • Она получит долю в новой коммерческой компании, стоимость которой оценивается в более чем $100 миллиардов.

Такая реструктуризация позволит OpenAI привлекать дополнительный капитал и, в конечном итоге, выйти на биржу (IPO).

Контекст сложных переговоров

Переговоры длились несколько месяцев и были осложнены рядом факторов. Существующая структура управления, где некоммерческий совет контролирует прибыльное подразделение, позволила в 2023 году временно уволить CEO Сэма Альтмана, что пошатнуло доверие инвесторов.

В то же время OpenAI активно работает над уменьшением своей зависимости от Microsoft, заключая крупные инфраструктурные соглашения с Oracle и SoftBank.

Давление со стороны Маска и общественности

На процесс реструктуризации также влияет внешнее давление. Илон Маск в своем иске обвиняет OpenAI в предательстве первоначальной некоммерческой миссии. Его неофициальное предложение о поглощении компании за $97 млрд, по мнению экспертов, могло повлиять на повышение оценки доли, которую получит некоммерческая часть в новой структуре.

Также против преобразования выступают некоммерческие организации, которые опасаются, что это угрожает миссии по развитию ИИ на благо человечества.

Напомним, что план OpenAI по преобразованию в полноценную коммерческую компанию столкнулся с мощным сопротивлением со стороны регуляторов, некоммерческих организаций и профсоюзов в Калифорнии, что вызывает беспокойство у руководства. В качестве крайней меры стартап даже обсуждал возможность переезда из штата.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
