українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
11 сентября 2025, 13:34 Читати українською

OpenAI и Oracle заключили рекордное соглашение на $300 миллиардов — WSJ

Компания OpenAI подписала пятилетний контракт с Oracle на закупку вычислительных ресурсов стоимостью около $300 млрд. Это соглашение является одним из крупнейших на рынке облачных услуг и отражает стремительный рост затрат на ИТ-инфраструктуру для искусственного интеллекта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Компания OpenAI подписала пятилетний контракт с Oracle на закупку вычислительных ресурсов стоимостью около $300 млрд.
Фото: AI

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По оценкам сторон для выполнения контракта понадобится около 4,5 ГВт электрической мощности, а старт его реализации запланирован на 2027 год.

Финансовые показатели

Накануне Oracle сообщила об увеличении прогнозируемых будущих контрактных доходов на $317 млрд, а гендиректор компании Сафра Кац заявила о подписании соглашений с тремя крупными клиентами.

На этом фоне акции Oracle подскочили до 43%, а состояние главы совета директоров Ларри Эллисона, по оценкам, выросло более чем на $100 млрд — до почти $400 млрд.

Читайте также: Ларри Эллисон обогнал Илона Маска и впервые стал самым богатым человеком мира

Для Oracle это соглашение означает высокую концентрацию будущих поступлений от одного клиента и необходимость форсировать инвестиции в инфраструктуру. Компания уже имеет более высокую долговую нагрузку по сравнению с конкурентами, такими как Microsoft.

Стратегия OpenAI

По данным источников WSJ, OpenAI рассматривает этот контракт как часть своего масштабного проекта дата-центров Stargate. Компания стремится снять ограничения, вызванные дефицитом вычислительных ресурсов, тормозящим запуск новых продуктов и тренировку моделей.

Параллельно OpenAI развивает свои чипы вместе с Broadcom, работает над новым смартфоном и другими инициативами. В то же время, компания остается убыточной с годовым доходом около $10 млрд и ожидает выйти в прибыль не ранее 2029 года, планируя к тому времени совокупные потери на уровне $44 млрд.

Исторически OpenAI полагалась на эксклюзивные вычислительные мощности Microsoft, но в последнее время из-за дефицита ресурсов в облаке партнера получила возможность привлекать и других провайдеров.

Сделки такого масштаба рассчитаны на дальнейший рост ChatGPT, однако сопровождаются рисками обеих сторон — от цен на оборудование и доступности электромощностей до регуляторных проверок и конкуренции за таланты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
