OpenAI и Oracle заключили рекордное соглашение на $300 миллиардов — WSJ

Компания OpenAI подписала пятилетний контракт с Oracle на закупку вычислительных ресурсов стоимостью около $300 млрд. Это соглашение является одним из крупнейших на рынке облачных услуг и отражает стремительный рост затрат на ИТ-инфраструктуру для искусственного интеллекта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По оценкам сторон для выполнения контракта понадобится около 4,5 ГВт электрической мощности, а старт его реализации запланирован на 2027 год.

Финансовые показатели

Накануне Oracle сообщила об увеличении прогнозируемых будущих контрактных доходов на $317 млрд, а гендиректор компании Сафра Кац заявила о подписании соглашений с тремя крупными клиентами.

На этом фоне акции Oracle подскочили до 43%, а состояние главы совета директоров Ларри Эллисона, по оценкам, выросло более чем на $100 млрд — до почти $400 млрд.

Для Oracle это соглашение означает высокую концентрацию будущих поступлений от одного клиента и необходимость форсировать инвестиции в инфраструктуру. Компания уже имеет более высокую долговую нагрузку по сравнению с конкурентами, такими как Microsoft.

Стратегия OpenAI

По данным источников WSJ, OpenAI рассматривает этот контракт как часть своего масштабного проекта дата-центров Stargate. Компания стремится снять ограничения, вызванные дефицитом вычислительных ресурсов, тормозящим запуск новых продуктов и тренировку моделей.

Параллельно OpenAI развивает свои чипы вместе с Broadcom, работает над новым смартфоном и другими инициативами. В то же время, компания остается убыточной с годовым доходом около $10 млрд и ожидает выйти в прибыль не ранее 2029 года, планируя к тому времени совокупные потери на уровне $44 млрд.

Исторически OpenAI полагалась на эксклюзивные вычислительные мощности Microsoft, но в последнее время из-за дефицита ресурсов в облаке партнера получила возможность привлекать и других провайдеров.

Сделки такого масштаба рассчитаны на дальнейший рост ChatGPT, однако сопровождаются рисками обеих сторон — от цен на оборудование и доступности электромощностей до регуляторных проверок и конкуренции за таланты.