OpenAI рассматривает переезд из-за давления регуляторов

Амбициозный план OpenAI по превращению в полноценную коммерческую компанию столкнулся с мощным сопротивлением со стороны регуляторов, некоммерческих организаций и профсоюзов в Калифорнии, что вызывает беспокойство у руководства. В качестве крайней меры стартап даже обсуждал возможность переезда из штата. Об этом пишет The Wall Street Journal .

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Суть конфликта: закон о благотворительности

Поскольку OpenAI контролируется некоммерческой организацией, ее план реструктуризации попал под пристальное внимание генеральных прокуроров штатов Калифорния и Делавэр. Они расследуют, не нарушает ли преобразование в коммерческую компанию законодательство о благотворительных трастах, которое требует, чтобы активы некоммерческой организации использовались в интересах общества, а не для обогащения частных инвесторов.

Против плана также выступила мощная коалиция, в которую вошли крупнейшие благотворительные фонды и профсоюзы Калифорнии, а также конкуренты, такие как Meta и Илон Маск, который подал отдельный иск, чтобы заблокировать реструктуризацию.

Высокие ставки и угроза для будущего

Провал реструктуризации может стать катастрофой для самого дорогого в мире стартапа. Около $19 миллиардов финансирования, привлеченного за последний год, зависят от того, получат ли инвесторы традиционные акции в новой коммерческой компании. Потеря этих средств поставит под угрозу амбициозные и чрезвычайно дорогостоящие планы OpenAI по строительству дата-центров, разработке собственных чипов и удержанию лидерства в гонке ИИ.

Новая проблема: безопасность ИИ и давление регуляторов

Ситуацию осложнили недавние сообщения о самоубийствах людей, которые длительное время общались с ChatGPT. Генеральные прокуроры Калифорнии и Делавэра направили компании письмо, выразив обеспокоенность тем, что OpenAI ставит приоритет на росте, а не на своей благотворительной миссии по созданию безопасного ИИ на благо человечества.

В ответ OpenAI заявила, что решает проблемы с поведением чат-бота и введет родительский контроль, а председатель правления Брет Тейлор подтвердил готовность сотрудничать с регуляторами.

Стратегия OpenAI: уступки и лоббирование

Столкнувшись с сопротивлением, OpenAI уже пошла на значительную уступку в мае, согласившись оставить контроль над новой коммерческой компанией в руках некоммерческой материнской структуры. Кроме того, компания наняла ряд лоббистов, близких к губернатору Калифорнии, и пообещала выделить $50 миллионов на поддержку некоммерческих организаций в штате.