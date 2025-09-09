OpenAI рассматривает переезд из-за давления регуляторов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 сентября 2025, 12:18 Читати українською

OpenAI рассматривает переезд из-за давления регуляторов

Амбициозный план OpenAI по превращению в полноценную коммерческую компанию столкнулся с мощным сопротивлением со стороны регуляторов, некоммерческих организаций и профсоюзов в Калифорнии, что вызывает беспокойство у руководства. В качестве крайней меры стартап даже обсуждал возможность переезда из штата. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Амбициозный план OpenAI по превращению в полноценную коммерческую компанию столкнулся с мощным сопротивлением со стороны регуляторов, некоммерческих организаций и профсоюзов в Калифорнии, что вызывает беспокойство у руководства.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Суть конфликта: закон о благотворительности

Поскольку OpenAI контролируется некоммерческой организацией, ее план реструктуризации попал под пристальное внимание генеральных прокуроров штатов Калифорния и Делавэр. Они расследуют, не нарушает ли преобразование в коммерческую компанию законодательство о благотворительных трастах, которое требует, чтобы активы некоммерческой организации использовались в интересах общества, а не для обогащения частных инвесторов.

Против плана также выступила мощная коалиция, в которую вошли крупнейшие благотворительные фонды и профсоюзы Калифорнии, а также конкуренты, такие как Meta и Илон Маск, который подал отдельный иск, чтобы заблокировать реструктуризацию.

Высокие ставки и угроза для будущего

Провал реструктуризации может стать катастрофой для самого дорогого в мире стартапа. Около $19 миллиардов финансирования, привлеченного за последний год, зависят от того, получат ли инвесторы традиционные акции в новой коммерческой компании. Потеря этих средств поставит под угрозу амбициозные и чрезвычайно дорогостоящие планы OpenAI по строительству дата-центров, разработке собственных чипов и удержанию лидерства в гонке ИИ.

Новая проблема: безопасность ИИ и давление регуляторов

Ситуацию осложнили недавние сообщения о самоубийствах людей, которые длительное время общались с ChatGPT. Генеральные прокуроры Калифорнии и Делавэра направили компании письмо, выразив обеспокоенность тем, что OpenAI ставит приоритет на росте, а не на своей благотворительной миссии по созданию безопасного ИИ на благо человечества.

В ответ OpenAI заявила, что решает проблемы с поведением чат-бота и введет родительский контроль, а председатель правления Брет Тейлор подтвердил готовность сотрудничать с регуляторами.

Стратегия OpenAI: уступки и лоббирование

Столкнувшись с сопротивлением, OpenAI уже пошла на значительную уступку в мае, согласившись оставить контроль над новой коммерческой компанией в руках некоммерческой материнской структуры. Кроме того, компания наняла ряд лоббистов, близких к губернатору Калифорнии, и пообещала выделить $50 миллионов на поддержку некоммерческих организаций в штате.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами