НБУ объяснил, почему инфляция оказалась ниже прогноза

В августе 2025 года инфляция продолжила замедляться — до 13,2% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены снизились на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики. Национальный банк прокомментировал уровень инфляции.

Отмечается, что фактическая траектория инфляции оказалась ниже прогнозной, опубликованной в июльском Инфляционном отчете, преобладающей под влиянием расширения предложения с/х продукции нового урожая.

Фундаментальное ценовое давление также ослабло под влиянием мер монетарной политики НБУ и постепенного снижения давления со стороны рынка труда. Траектория базовой инфляции была близка к прогнозу.

Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания в дальнейшем замедлялись — до 23,9% р/с

Цены на отдельные овощи снизились в годовом измерении или значительно притормозили темпы роста благодаря поступлению более высоких, чем в прошлом, урожаев. Темпы роста цен на фрукты также начали замедляться, но оставались существенными из-за потерь урожая весной из-за заморозков.

Снизились и темпы удорожания муки и отдельных круп. В то же время продолжалось ускорение роста цен на все виды мяса из-за роста себестоимости и уменьшения поголовья животных.

Базовая инфляция в дальнейшем снижалась — до 11,4%

Удорожание обработанных продуктов замедлилось до 17,7% г/г. В частности, притормозил рост цен на молочную продукцию, растительное масло, хлеб и хлебопродукты.

Рост стоимости непродовольственных товаров также замедлился — до 2,8% г/г. Углубилось падение цен на одежду и обувь.

Инфляция услуг незначительно ускорилась — до 14,1%, что было обусловлено прежде всего повышением тарифов на услуги мобильной связи. Также, скорее, дорожали финансовые услуги, услуги такси и страхование здоровья. Вместо этого инфляция подавляющего большинства других услуг замедлялась.

Темпы роста административно регулируемых цен незначительно замедлились — до 10,8% г/г

Такая динамика объяснялась понижением темпов удорожания алкогольных напитков. В то же время продолжалось ускорение роста цен на табачные изделия.

Темпы роста цен на топливо замедлились — до 6%

Такая динамика обусловлена как незначительным снижением мировых цен на нефть, так и укреплением гривны по отношению к евро.

Общая инфляция замедляется три месяца подряд несколько быстрее, чем ожидалось. В то же время динамика ее базовой компоненты довольно близка к прогнозу НБУ.

Прогноз

В последующие месяцы ожидается сохранение тенденции к понижению инфляции. Этому будут способствовать, прежде всего, дальнейшее отражение эффектов от поступления новых урожаев и меры НБУ по поддержанию достаточной привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка.

Напомним

Бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook прокомментировал основные факторы и особенности инфляционной динамики в стране. По его словам, инфляция в Украине снижается медленно и текущий уровень далек от прогнозов НБУ.