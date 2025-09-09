В Украине продают индийский дизель: финансируем ли мы тем самым россию

Несется зрада о поставках индийского дизтоплива. Как почитаешь, едва не утопаем в нем. На самом же деле его 10% рынка. Определенный всплеск (до 14%) был в июле и даже Минобороны получило некую партию. В чем причина закупки горючего в Индии и может ли Украина этого избежать, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Почему покупаем индийское горючее?

Потому что в июне нам разбили окончательно Кременчугский НПЗ! Вы думали что только наши бойцы умеют бить по рашнзаводам? Вот только мы бьем дронами, а Укртатнафта приняла десятки крылатых и баллистических ракет (о количестве дронов даже говорить не буду).

Потому и побежал рынок скупать то, что было. А была как раз Индия. Не мы ее везем, везут международные трейдеры в Турцию и Румынию, мы покупаем уже то, что есть.

Но о Минобороны отдельная история. Я когда-то писал, что Государственный оператор тыла несмотря на все свои рассказы о реформах, горючее покупает по советским стандартам. В частности, одно из требований к дизелю — температура вспышки 62 градуса. Для справки в Европе этот показатель вообще не нормируется, а обычно составляет 55 градусов. Ни на что это не влияет, просто рудимент, но никто его убрать не может уже кучу лет. По факту же этот смешной пустяк сужает конкуренцию до минимума, что соответственно создает риск и по цене, и по возможностям поставки.

62 градуса делает для нас польский Орлен, который загружен украинскими заказами по горло (и очень достойно их и выполняет, несмотря на кучу приколов нашего МО).

Делал такой дизель и Кременчуг. И надо же такому случиться, что когда нам разбили завод, взять «советское» горючее стало негде.

И здесь появляется Индия с нужной характеристикой! Даже больше 62, все как любит МО и ГОТ! Это же нужно для корабельного горючего, у нас же куча кораблей!

Вопросы регулирования

Если же глобально, то именно государство должно определиться, что мы делаем со стремными направлениями импорта горючего. Индия, Словакия, Венгрия, Турция — это все страны, импортирующие российское сырье и нефтепродукты. В то же время они импортируют и по другим направлениям и все сертификаты на дизель при импорте в Украину имеют отдельное примечание «Произведено не из российской нефти». Понимаем, но как есть.

Мы неотъемлемая часть европейского энергетического рынка и покупаем то, что и Европа. Покупать другое мы не можем, потому что нет собственных морских портов.

Пробовали мы санкционировать Турцию. Рынок автоматически побежал в Грецию, где нам некисло задрали ценник. Причем для остальных покупателей цена меньше. Ничего личного, как говорится. Однако Греция теперь один из лидеров в снабжении. А из Турции остался только один завод Сокара. Перерабатывающий российскую нефть…

С 2026 года Евросоюз вводит эмбарго на горючее, сделанное из российской нефти. Пока неизвестно, как это будут определять, ведь разглядеть в микроскоп кремлевскую молекулу невозможно. Интересно будет посмотреть, какой найдут способ фильтровать.

В любом случае, санкции работают, потому что не от хорошей жизни уехала и нефть и горючее в Китай, Индию, за 15000 км в Бразилию и т. д. Весь этот праздник логиста за счет оккупанта.

Для усиления давления Запада нужно переходить от слов к делам — начать контролировать выполнение собственных санкций, а не угрожать новыми, которые без контроля снова не заработают. Надо физически тормозить «теневой» флот, ходящий по европейским морям без страхования, техосмотров и т. д.

Мы так малы в плане потребления, что от нас мало что глобально зависит. Но мы уже стали драйвером таких изменений планетарного масштаба, которые трудно было представить. Поэтому, как говорится, шаг за шагом!