Цены на нефть продолжают расти

Мировые цены на нефть поднялись во вторник, 9 сентября, благодаря более скромному, чем ожидалось, увеличению добычи ОПЕК+, активным закупкам Китая и беспокойству по поводу новых санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

ОПЕК+ договорилась с октября поднять добычу всего на 137 тыс. баррелей в сутки, что значительно меньше августовского и сентябрьского прироста в 550 тыс. баррелей. На этом фоне Brent подорожала на $0,73 (1,1%) — до $66,75 за баррель, а WTI — на $0,58 (0,9%) — до $62,84.

По оценкам Saxo Bank, цены поддерживают сомнения в реальном росте добычи, а также информация, что Китай ежедневно закладывает около 0,5 млн. баррелей в стратегические резервы.

Дополнительным фактором стали ожидания санкций против России после новой массированной атаки на Киев. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности перейти во «вторую фазу» ограничений, что может сократить поставки российской нефти на мировые рынки.

Также рынки внимательно следят за заседанием ФРС США на следующей неделе. Трейдеры оценивают вероятность понижения ключевой ставки на 0,25 п.п. у 89,4%. Более дешевые кредиты могут стимулировать спрос на энергоносители.

Напомним

На прошлой неделе цены на нефть упали более чем на 3% на фоне слабого отчета по рынку труда США, что усилило опасения спроса. К утру понедельника, 8 сентября, нефть марки Brent торговалась на уровне $66,74 за баррель (+1,9%), а американская WTI — $63,04 за баррель (+1,9%).