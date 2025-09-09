Multi от Минфин
українська
9 сентября 2025, 8:36

В Кремле заявили, что санкции не заставят россию остановить войну

В Кремле в понедельник, 8 сентября, заявили, что никакие санкции не заставят россию изменить курс в войне против Украины. Заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как США и ЕС сообщили, что рассматривают возможность дополнительных экономических ограничений, сообщает Reuters.

В Кремле в понедельник, 8 сентября, заявили, что никакие санкции не заставят россию изменить курс в войне против Украины.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Запад ввел десятки тысяч санкций против россии из-за ее 3,5-летней войны в Украине и аннексии Крыма в 2014 году, пытаясь подорвать российскую экономику стоимостью $2,2 триллиона и ослабить поддержку диктатора владимира путина.

путин утверждает, что российская экономика, которая росла быстрее, чем экономики стран G7 и преодолела западные прогнозы о крахе, в частности благодаря расходам на военные нужды, хорошо выдержала. Он приказал предприятиям и чиновникам всеми возможными способами обходить санкции.

«Никакие санкции не смогут заставить российскую федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье сказал, что готов перейти ко второй фазе санкций против россии, что намекает на то, что он усилит санкции на Москву и ее покупателей нефти.

Президент Е С Антониу Коста заявил, что новые санкции Европейского Союза тесно координируются с США.

Читайте также: ЕС готовит новый пакет санкций против россии, нацеленный на банки, нефть и обход ограничений

Экономика россии

Военная экономика россии выросла на 4,1% в 2023 году и на 4,3% в 2024 году, но в этом году рост резко замедляется из-за высоких процентных ставок.

Герман Греф, генеральный директор Сбербанка, в четверг заявил, что экономика стагнирует и упадет в рецессию, если процентные ставки не будут понижены, тогда как отчет центрального банка свидетельствует, что она уже технически находится в рецессии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
9 сентября 2025, 9:50
#
Санкції лише посприяють продовженню війни, так як росіяни стануть бідніші і їх легше буде відправити за непогану «винагороду» на фронт. А на верхівку влади санкції точно ніяк не вплинуть — як їли чорну ікру, так і будуть.
Тому санкції лише допомагають війні.
+
0
demarin
demarin
9 сентября 2025, 11:09
#
100%, тому треба зняти всі санкції з росії щоб вона змогла купувати чипи і деталі до ракет умовно за 100$ а не як зараз за 500$ і продавала свій газ в Європу по 80$, а не по 40$ як Індії чи Китаю зараз. Відразу в той же момент війна припиниться
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
