6 сентября 2025, 10:05 Читати українською

Бельгия выступила против конфискации активов рф, опасаясь за свою репутацию

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево подтвердил решительную позицию своей страны против любых шагов по конфискации или инвестированию замороженных российских активов для помощи Украине. По его словам, такой шаг несет угрозу для долгосрочного доверия к Бельгии как к глобальному финансовому центру. Об этом сообщает Euronews.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево подтвердил решительную позицию своей страны против любых шагов по конфискации или инвестированию замороженных российских активов для помощи Украине.
Belgian foreign minister Maxime Prévot

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Позиция Брюсселя

Министр заявил, что его правительство выступает против этой идеи, несмотря на недавние призывы президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Откровенно говоря… конфискация этих российских суверенных активов на самом деле не является вариантом для Бельгии», — сказал он.

Прево объяснил, что такой шаг стал бы «очень плохим сигналом для других стран мира», которые также хранят свои суверенные активы в Европе, и мог бы «разрушить» доверие к евро. Он также исключил альтернативный план по передаче активов в отдельный инвестиционный фонд, отметив, что эксперты указывают на высокие юридические и финансовые риски обоих сценариев.

Позиция в отношении Украины и гарантий безопасности

В то же время министр подтвердил, что Бельгия является частью «Коалиции желающих» и внесет свой вклад в поддержку послевоенной Украины. По его словам, помощь «преимущественно будет включать авиацию», а также, возможно, участие в усилиях по разминированию.

Кроме того, Прево призвал администрацию Трампа предоставить четкие «рамки» относительно глубины и прочности гарантий безопасности, которые США готовы предложить Украине, отметив, что в Вашингтоне наблюдаются «несколько изменений в планах и способе мышления» относительно войны.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
