Энергетическая безопасность россии оказалась под угрозой из-за истощения доступных нефтяных месторождений и нехватки современных технологий. По данным Службы внешней разведки Украины, текущих запасов нефти в рф хватит ориентировочно на 25 лет, тогда как 96% месторождений уже распределены.

Отмечается, что по итогам аукционов 2024 года единовременные платежи за права на добычу углеводородов составили лишь $50 млн — вдвое меньше доходов от россыпной добычи золота, менее значимого для бюджета сектора. Это сигнализирует о падении инвесторского интереса к нефтегазовой отрасли.

В течение следующих 10−15 лет возможности доразведки имеющихся месторождений будут исчерпаны. В то же время ограниченное финансирование и нехватка технологий для освоения труднодоступных, геологически сложных и отдаленных регионов подрывают энергетическую и экономическую безопасность рф.