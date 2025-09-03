Сегодня начала действовать новая предельная цена на российскую нефть

С сегодняшнего дня, с 3 сентября, начала действовать новая предельная цена на российскую нефть, транспортируемую по морю. Лимит теперь составляет $47,6 за баррель вместо предыдущих $60. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Он напомнил, что такое решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против россии.

«Мы благодарны европейским партнерам за учет рекомендаций нашей санкционной группы по снижению потолка цен на нефть рф», — отметил Ермак.

Напомним

Предельная цена российской нефти была впервые введена 2 декабря 2022 года после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Механизм ценового ограничения, введенный в декабре 2022 года, позволяет западным компаниям страховать и транспортировать российскую нефть по морю только при условии, что ее цена не превышает установленный максимум.

Сначала этот предел составлял $60 за баррель. Страны, входящие в коалицию (G7, Австралия и Новая Зеландия), запрещают любые услуги, включая перевозку или страхование, для российской нефти, которая продается выше этой цены.

Ценовые ограничения на российские нефтепродукты остаются неизменными: $100 за баррель — для более дорогих продуктов (дизель, бензин) и $45 — для более дешевых (мазут).

Ранее ЕС и Великобритания сообщали, что новая цена $47,60 за баррель вступит в силу 3 сентября.

«Минфин» писал, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) на внеочередном заседании 18 июля 2025 согласовал 18-й пакет санкций Европейского Союза против россии.

Этим решением ЕС вводит один из самых серьезных пакетов санкций против рф, направленный на ослабление ее военного потенциала. В частности, ЕС снижает предельную цену на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.

В августе Канада вслед за ЕС и Великобританией объявила о снижении предельной цены на российскую нефть.