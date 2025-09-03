Налоговая сократила количество проверок, сосредоточившись на рисковых предприятиях

В августе 2025 года Государственная налоговая служба (ГНС) почти на треть уменьшила количество фактических проверок бизнеса. По словам исполняющей обязанности главы ГНС Леси Карнаух, это стало возможным благодаря введению моратория и новому, риск-ориентированному подходу.

Если в июле было проведено более 3,6 тыс. проверок, то в августе их количество сократилось до 2,3 тыс. При этом, как отмечают в ГНС, результативность проверок сохранилась.

Новая философия проверок

По словам Карнауха, ДПС меняет философию работы с бизнесом, переходя от карательного органа к партнеру.

Ключевые моменты новой политики:

Фокус на рисках. Проверки проводятся только там, где высока вероятность нарушений, определено около 80 рисковых критериев.

Без давления на честный бизнес. Предприятия, работающие открыто и не создающие высокие риски, могут не беспокоиться о проверках.

Исключения. Мораторий не касается субъектов, занимающихся обращением подакцизных товаров.

«Если бизнес работает честно — государство должно это уважать и не создавать лишнего давления», — подчеркнула и.о. о. председателя ГНС.

Мораторий на проверку бизнеса

21 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

Ранее «Минфин» писал, что власти готовят мораторий на проверки бизнеса продолжительностью в год.