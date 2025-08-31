Multi от Минфин
31 августа 2025, 14:12 Читати українською

Чистая прибыль «Роснефти» упала почти на 70% за первое полугодие из-за низких цен на нефть

«Роснефть», крупнейший российский нефтегазовый производитель, сообщила о резком падении чистой прибыли за первое полугодие 2025 года на 68% — до 245 млрд рублей ($3 млрд). Компания объясняет это ослаблением мировых цен на нефть из-за перепроизводства, спровоцированного увеличением добычи странами ОПЕК, в частности, Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком и Кувейтом, сообщает Reuters.

«Роснефть», крупнейший российский нефтегазовый производитель, сообщила о резком падении чистой прибыли за первое полугодие 2025 года на 68% — до 245 млрд рублей ($3 млрд).
Фото: pixabay.com

Генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин выразил обеспокоенность стратегией ОПЕК+, которая в 2025 году начала ускоренное увеличение добычи с целью возврата рыночной доли под давлением, в частности, со стороны Соединенных Штатов.

Он также подтвердил, что избыток на мировом нефтяном рынке, по оценкам «Роснефти» и ведущих энергетических агентств, может достичь 2,6 млн баррелей в сутки в четвертом квартале 2025 года и снизиться до 2,2 млн баррелей в сутки в 2026 году.

Сечин также подверг критике жесткую монетарную политику Центрального банка россии, которая поддерживает сильный рубль и усложняет работу нефтяной компании. «Роснефть» отмечает, что низкие цены на нефть и валютные вызовы стали основными факторами, негативно повлиявшими на финансовые результаты компании в первой половине года.

Читайте также: Чистая прибыль Газпрома за первое полугодие снизилась на 6%

Напомним

В 2025 году ОПЕК+ изменила продолжавшуюся несколько лет предыдущую политику сокращения добычи на увеличение объемов добычи с целью повышения рыночной доли. Это повлекло за собой давление на мировые цены на нефть, особенно на фоне активности США в наращивании собственного производства.

«Минфин» писал о том, что инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что до конца 2026 года цена на нефть марки Brent может упасть до $50 за баррель.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
