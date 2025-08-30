«Силу Сибири-2» поставили на паузу: Китай хочет больше газа по старому трубопроводу

Переговоры между россией и Китаем о строительстве нового масштабного газопровода зашли в тупик. В этой связи Пекин рассматривает возможность увеличения объемов закупок газа через уже существующий трубопровод «Сила Сибири-1». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Встреча лидеров россии и Китая, владимира путина и Си Цзиньпина, на следующей неделе не принесет прорыва по проекту «Сила Сибири-2» стоимостью $13,6 млрд. В то же время стороны обсуждают увеличение текущих поставок через «Силу Сибири-1», годовая мощность которого составляет 38 млрд куб.

По информации источников, Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) ведут переговоры о дополнительных 6 млрд. кубометров газа в год, начиная с 2031 года. По расчетам Reuters, это может приносить «Газпрому» до $1,5 млрд ежегодного дохода.

россия, потеряв европейские рынки из-за санкций, активно ищет новые направления экспорта. Ранее Европа импортировала из россии до 180 млрд кубометров газа в год, что приносило Москве до $90 млрд.

«Сила Сибири-2»

Проект «Сила Сибири-2» должен перенаправить газ из Западной Сибири в Китай, но десятилетние переговоры зашли в тупик из-за разногласий по цене и финансированию строительства.

Между тем, Китай, увеличивая собственное производство газа и развивая возобновляемые источники энергии, не демонстрирует особой заинтересованности в новом трубопроводе, хотя геополитические риски делают импорт из россии более привлекательным.

Несмотря на сложности, обе страны также планируют приступить к поставкам газа с российского острова Сахалин в 2027 году, объемы которого составят 10 млрд кубометров в год.