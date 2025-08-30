Закрытие USAID: объявлен ликвидатор

Соединенные Штаты Америки приступили к официальной процедуре закрытия Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщил государственный секретарь США Марк Рубио в социальной сети X, отметив, что некоторые ключевые программы Агентства уже перешли под контроль Госдепартамента.

По словам Рубио, этот шаг позволил сэкономить налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. Процесс закрытия возглавит директор Административно бюджетного управления Госдепартамента США Рассел Воут. Рубио также заявил, что Агентство «давно вышло из-под контроля».

Агентство США по международному развитию (USAID) — это независимое ведомство, созданное в 1961 году. Его ключевой целью является оказание экономической, гуманитарной и технической помощи странам-партнерам, а также содействие демократическому развитию, здравоохранению, образованию и экономическому росту.

Украина стала одним из самых крупных получателей помощи от USAID после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. В 2025 году USAID намеревалась предоставить Украине $481,6 млн. Значительная часть этой суммы — $71 млн долларов — была запланирована на поддержку сектора здравоохранения.

20 января 2025 года, в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.

3 февраля Илон Маск, возглавлявший департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.

«Минфин» писал, что USAID официально прекратило предоставление международной помощи с 1 июля.