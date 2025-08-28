Пенсия по-европейски: как НПФ помогут обеспечить финансовую независимость

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) — это эффективный инструмент для накопления будущей пенсии, который позволяет украинцам обеспечить себе достойный уровень жизни после завершения трудовой деятельности. Об этом заявила Светлана Парандий, руководитель отдела продаж и маркетинга OTP Capital, во время онлайн-конференции InvestFest 2025.

По ее словам, в Украине, где солидарная пенсионная система испытывает серьезные демографические проблемы, а коэффициент замещения (соотношение пенсии к зарплате) составляет критически низкие 27%, накопление становится личной ответственностью каждого человека.

Почему стоит выбрать НПФ

Парандий выделил несколько ключевых преимуществ НПФ над другими инструментами, такими как депозиты или самостоятельные инвестиции:

Целевое накопление . НПФ — это единственный инструмент, который направлен именно на формирование пенсионного капитала. В отличие от депозитов или инвестиций в недвижимость средства с пенсионного счета невозможно снять на другие потребности, что дисциплинирует инвестора.

. НПФ — это единственный инструмент, который направлен именно на формирование пенсионного капитала. В отличие от депозитов или инвестиций в недвижимость средства с пенсионного счета невозможно снять на другие потребности, что дисциплинирует инвестора. Сложный процент . Взносы в НПФ постоянно реинвестируются, благодаря чему капитализация происходит более эффективно, чем на депозитах, где инвесторы часто снимают проценты, уплачивая при этом налоги.

. Взносы в НПФ постоянно реинвестируются, благодаря чему капитализация происходит более эффективно, чем на депозитах, где инвесторы часто снимают проценты, уплачивая при этом налоги. Налоговые льготы . Участники НПФ могут воспользоваться налоговой скидкой и вернуть 18% от внесенной суммы, что является приятным бонусом.

. Участники НПФ могут воспользоваться налоговой скидкой и вернуть 18% от внесенной суммы, что является приятным бонусом. Диверсификация . Средства фонда инвестируются в различные финансовые инструменты, включая облигации, депозиты и акции, что снижает риски.

. Средства фонда инвестируются в различные финансовые инструменты, включая облигации, депозиты и акции, что снижает риски. Гибкость и безопасность. НПФ не могут обанкротиться, а в случае их закрытия активы участников переводятся в другой фонд. Кроме того, внесенные средства являются частной собственностью инвестора, не подлежат конфискации и передаются по наследству.

Сколько можно накопить

Светлана Парандий привела пример на основе данных фонда «ОТП Пенсия» с доходностью 14%.

Если начать инвестировать в 25 лет, внося всего 500 грн ежемесячно, на пенсии можно получать около 90 тыс. грн.

Если начать в 35 лет, чтобы выйти на ту же сумму, придется вносить уже 2 тыс. грн ежемесячно.

Это наглядно демонстрирует, что эффект сложного процента работает на долгой перспективе, поэтому чем раньше начать, тем лучше результат.

Ответы на вопросы

Во время конференции Светлане Парандий задали несколько важных вопросов, на которые она дала ответы:

Гарантии для участников НПФ. НПФ — это инвестиция, а не вклад, поэтому они не покрываются Фондом гарантирования вкладов. Главной гарантией является инвестиционная стратегия фонда и его прозрачность, с которой инвесторы могут ознакомиться.

Разница между НПФ и страховыми компаниями. В отличие от страховых компаний, НПФ предлагают большую упругость. Инвестор сам решает, какую сумму и с какой периодичностью вносить, не получая штрафов за отсутствие платежей. Кроме того, НПФ прозрачнее: участники могут отслеживать, куда инвестированы их средства и какой доход они приносят.

Возможность самостоятельного инвестирования. Физическое лицо может инвестировать самостоятельно, но НПФ является одним из инструментов диверсификации портфеля. Фонд благодаря профессиональному управлению активно торгует активами, генерируя дополнительный доход, что может быть сложнее для индивидуального инвестора.

Парандий призвала всех осознанно подходить к планированию финансов, чтобы обеспечить достойную жизнь на пенсии.