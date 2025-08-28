Новые тарифы Трампа: Индия теряет миллиарды долларов, сэкономленные на российской нефти

Индия, с начала полномасштабной войны в Украине сэкономившая миллиарды долларов , покупая российскую нефть со скидкой, теперь столкнулась с серьезными финансовыми последствиями. В среду, 27 августа, вступили в силу новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, которые могут нивелировать все сбережения. Об этом сообщает Reuters.

По оценкам аналитиков Global Trade Research Initiative, Индия сэкономила минимум $17 млрд, увеличив импорт российской нефти с 2022 года. Однако новые американские пошлины, достигающие 50%, могут привести к сокращению индийского экспорта более чем на 40%, или почти на $37 млрд, всего за один финансовый год.

Это чревато тысячами рабочих мест в таких отраслях, как производство текстиля, ювелирных изделий и драгоценных камней, требующих много ручного труда.

Балансирование между россией и США

Текущая ситуация заставляет Индию искать сложный баланс между своими ключевыми партнерами. Как отмечают эксперты, Индия не может отказаться ни от россии, которая является незаменимым поставщиком оружия, ни от США, являющейся важнейшим стратегическим партнером в противостоянии влиянию Китая.

По словам источников в правительстве Индии, Нью-Дели стремится наладить отношения с Вашингтоном, рассматривая возможность увеличения закупок американских энергоносителей.

Однако Индия не желает полностью прекращать импорт российской нефти, которая сейчас составляет около 40% ее общего объема закупок. По оценкам индийского правительства, полный отказ от российской нефти, импорт которой составляет около 2 млн баррелей в день, может привести к росту мировых цен до $200 за баррель.

Противоречие и дипломатия

Индия обвиняет США в двойных стандартах, ведь сами США продолжают покупать российский уран, палладий и удобрения. Индийский МИД заявляет, что закупка российской нефти является «необходимостью, продиктованной глобальной рыночной ситуацией» и направлена на обеспечение доступных цен для индийских потребителей.

Действия Трампа, по словам экспертов, отвергли отношения между странами до уровня 1998 года, когда США ввели санкции против Индии за ядерные испытания. Конфликт может затронуть не только торговлю, но и другие сферы, в частности, выдачи рабочих виз для индийских ИТ-специалистов.

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что к концу 2026 года цена на нефть марки Brent может упасть до $50 за баррель. Такой прогноз связан со значительным профицитом нефти, который ожидается в следующем году.