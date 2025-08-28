Американская инвесткомпания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила долю в японском торговом доме Mitsubishi Corp., сообщает Mitsubishi.
Berkshire Hathaway увеличила долю в Mitsubishi Corp. до 10,2%
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Дополнительные акции японской компании приобрела National Indemnity — 100-процентная «дочка» Berkshire. В результате ее доля прав голоса выросла до 10,2% с 9,7%.
Berkshire начала покупать акции Mitsubishi и четырех других торговых домов Японии в июле 2019 года. Баффет высоко отзывался об их менеджменте, отношении к акционерам и том, как они используют капитал.
В марте инвесткомпания сообщала о повышении доли в Mitsubishi до 9,7% с 8,3%.
Читайте также: Три причины, почему повторяя инвестиции Баффета можно прогореть
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что финансовый холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway раскрыл данные по сделкам за второй квартал 2025 года.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии