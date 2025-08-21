Три причины, почему повторяя инвестиции Баффета можно прогореть

В марте 1980 года акции Berkshire Hathaway стоили $290. В конце 2024-го уже более $646 000. Рост на 222 000%. Тысяча долларов, инвестированная в BRK-A на старте, сегодня превратилась бы в более чем 2,2 миллиона. Цифры впечатляют. И логично возникает вопрос: а почему бы просто не посмотреть на отчет 13-F компании Баффета и не купить те же акции? Почему это очень плохой инвестиционный трюк рассказал партнер-основатель и CEO WMGNA, LLC Tax-Out Financial Solutions Дэниел Дж. Фридман. «Минфин» выбрал главное

1. Баффет инвестирует вечно. Вы — нет

Он не продает. Баффет неоднократно отмечал, что его любимый срок удержания активов — «навсегда». И это не прекрасная метафора. Это его стратегия.

«Фондовый рынок — это инструмент для перевода денег от нетерпеливых к терпеливым», — говорит он.

Но правда в том, что вы не Баффет. У вас другие жизненные горизонты, другие финансовые ограничения и другие потребности. Вы, возможно, инвестируете, чтобы купить жилье, оплатить образование, сформировать пенсионный фонд. И у вас нет десятилетий для ожидания.

Пример? Diageo. Акции компании сократились почти вдвое с 2024 года, а нынешняя их цена равна уровню 2012-го. 14 лет — мертвые деньги. А теперь представьте, что это были ваши деньги на первый взнос за жилье.

2. Половину портфеля Berkshire вы просто не сможете повторить

По оценкам, около 50% активов Баффета — это частные компании. Duracell, GEICO, Dairy Queen, See's Candies, Benjamin Moore — вам они недоступны. И даже если вы хотели бы инвестировать в публичные аналоги, попробуйте выбрать, какие именно из сотен компаний в ресторанном или красочном бизнесе смогут повторить их успех.

Фактически вы будете не копировать Баффета, а конкурировать с ним. И проиграете.

3. Ваша жизнь — не налоговая модель Berkshire Hathaway

Институциональные инвесторы не платят те же налоги, что и физические лица. В Berkshire нет ежеквартальных налоговых обязательств, доплат к Medicare, обязательных минимальных выплат или планов на college savings. Вы не можете позволить игнорировать налоговые последствия своих решений. Баффет — может.

Итог

Самая большая ошибка, которую может совершить индивидуальный инвестор, — это играть не в свою игру. Ваши цели, налоговый статус и временные горизонты кардинально отличаются от Баффета. Потому и ваша стратегия должна быть другой.

И так, если вы все-таки считаете Berkshire единственной надеждой на приумножение капитала — купите одну акцию BRK-A. Но класть все яйца в одну корзину? Даже Баффет не советовал бы.

Потому что это не стратегия. Это инвестиционная иллюзия.