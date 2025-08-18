Multi от Минфин
Баффетт сократил долю в Apple и сделал новую ставку на $1,5 млрд

Финансовый холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway раскрыл данные по сделкам за второй квартал 2025 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Финансовый холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway раскрыл данные по сделкам за второй квартал 2025 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноВ минувшем квартале холдинг добавил в портфель три новые компании, сократил долю в Apple и Bank of America и увеличил инвестиции в том числе в строительный, энергетический и алкогольный бизнесы.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В минувшем квартале холдинг добавил в портфель три новые компании, сократил долю в Apple и Bank of America и увеличил инвестиции в том числе в строительный, энергетический и алкогольный бизнесы. Среди новых компаний — проблемный страховщик UnitedHealth.

Стоимость инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway по итогам второго квартала уменьшилась до $257,52 млрд по сравнению с $258,7 млрд кварталом ранее, следует из данных сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов.

Наибольшую долю в инвестпортфеле Berkshire Hathaway занимает финансовый сектор — на него приходится 41,37% от всех публичных активов, свидетельствуют данные сервиса GuruFocus. Его доля подросла по сравнению с первым кварталом, когда на эту отрасль приходилось 37%.

Далее следуют IT-сектор (23,8% против 27,06% кварталом ранее), потребительские товары первой необходимости (16,5%), энергетика (11,11%), здравоохранение (2,48%), обошедшее в минувшем квартале коммуникационные услуги (1,86%).

Во втором квартале в портфеле холдинга были бумаги 41 компании. Вес Apple уменьшился, но компания сохранила лидерство в инвестиционном портфеле (22,31% от общей стоимости активов против 25,65% кварталом ранее). Второе и третье места по доле в инвестпортфеле Berkshire Hathaway заняли American Express (18,78%) и Bank of America (11,12%), последний сместил на четвертую строчку Coca-Cola (10,99%). На пятой строчке сохранил за собой место Chevron (6,79%).
На топ-10 компаний приходится 87,29% от всего инвестиционного портфеля, свидетельствуют данные сервиса GuruFocus.

Новые покупки

За второй квартал финансовый конгломерат приобрел три новые бумаги:

  • В портфель добавили 5,04 млн акций крупнейшей компании США в области медицинского страхования UnitedHealth Group. На конец квартала эти инвестиции оценивались в $1,572 млрд;

  • Объем покупки бумаг компании Lamar Advertising, которая управляет наружной рекламой, составил 1,2 млн акций с оценкой в $142 млн;

  • Объем покупки разработчика в области безопасности Allegion составил 780 тыс акций с оценкой в $112 млн.

Какие акции купил Баффетт

Во втором квартале Berkshire Hathaway увеличил позиции в семи компаниях:

  • Доля в застройщике Lennar Corp увеличилась на 256,24%, до 7 млн акций. Оценка на конец второго квартала — $780 млн.

  • Кроме того, Баффетт нарастил позиции по акциям этой компании класса В на 18,43%, до 181 тыс. акций с оценкой в $19 млн;

  • Доля в компании по установке и обслуживанию бассейнов Pool Corp выросла на136,26%, до 3,46 млн акций с оценкой около $1 млрд;

  • Доля в энергетической компании Chevron Corp выросла на 2,91%, до 122 млн акций с оценкой в $17,5 млрд;

  • Долю в дистрибьюторе алкогольной продукции Constellation Brands увеличили на 11,58%, до 13,4 млн. Теперь она оценивается примерно в $2,2 млрд;

  • Доля в крупнейшем производителе стали в США Nucor Corp выросла 14,9%, до 6,6 млн акций с оценкой в $857 млн;

  • Доля в производителе запасных частей для реактивных двигателей и компонентов самолетов Heico Corporation увеличилась на 11,4%, до 1,3 млн акций с оценкой в $335 млн;

  • Баффетт вложился в акции сети пиццерий Domino's Pizza — он увеличил пакет на 0,51%, до 2,6 млн акций, теперь он оценивается в $1,19 млрд.

В каких компаниях Баффетт сократил долю

Всего холдинг Уоррена Баффетта сократил долю в шести компаниях:

  • Пакет в Apple сократился на 6,67%, до 280 млн акций. На конец второго квартала он оценивался в $57,4 млрд;

  • Bank of America — на 4,17%, до 605 млн акций с оценкой в $28,6 млрд;

  • Charter Communications — на 46,54%, до 1,06 млн акций с оценкой в $434 млн;

  • DaVita — на 3,83%, до 33,8 млн акций с оценкой в $4,8 млрд;

  • Liberty Media Corp — на 14,09%, до 3 млн акций с оценкой в $315 млн;

  • D.R. Horton — на 1,79%, до 1,5 млн акций с оценкой в $191,5 млн.

Какие акции Баффетт полностью продал

В минувшем квартале Berkshire Hathaway полностью распродал бумаги телекоммуникационной компании T-Mobile. Всего было продано 3,88 млн акций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
