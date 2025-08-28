Multi от Минфин
українська
28 августа 2025, 12:20

Продажи автомобилей в Европе возобновили рост в июле, BYD уверенно опережает Tesla

Продажи новых автомобилей в Европе выросли на 5,9% в июле, поскольку скачок в Германии превысил падение в Великобритании, Франции и Италии. Конкуренция между производителями электромобилей усиливается. Китайский автогигант BYD впервые опередил Tesla по доле рынка. Об этом пишет Reuters.

Продажи новых автомобилей в Европе выросли на 5,9% в июле, поскольку скачок в Германии превысил падение в Великобритании, Франции и Италии.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Потери Tesla

Tesla теряет долю рынка седьмой месяц подряд, несмотря на рост общих продаж электромобилей и отстает от конкурента BYD, который впервые был включен в ежемесячные данные о продажах.

Продажи авто

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), в прошлом месяце продажи в странах ЕС и Великобритании выросли до 1,09 миллиона автомобилей.

Регистрация в Volkswagen и Renault увеличились на 11,6% и 8,8% соответственно в годовом исчислении. Регистрации Tesla упали на 40,2%, сократив долю компании на рынке до 0,8% с 1,4% год назад. Продажи моделей китайского автогиганта BYD показали самый высокий результат. Они выросли на 225,3%, обеспечив 1,2% рынка.

Общий объем продаж автомобилей в ЕС вырос на 7,4%. Регистрация аккумуляторных электрических, гибридных электрических и гибридных автомобилей на подзарядке выросла на 39,1%, 56,9% и 14,3% соответственно, что составляет 59,8% регистраций в блоке, по сравнению с 51,1% в июле 2024 года.

Объем продаж в Германии вырос на 11,1%, в Великобритании — на 5%, во Франции — на 7,7% и в Италии — на 5,1%. Испания, Польша и Австрия зафиксировали рост на 17,1%, 16,5% и 31,6% соответственно.

Читайте: Украина импортировала рекордные 42,7 тысячи электромобилей за полгода

Как отмечают аналитики, июльский рост продаж автомобилей в Европе стал самым большим за последние 15 месяцев. Потребители отвергли опасения мировой экономики и тратили средства на полностью электрические и гибридные модели.

Наибольший скачок в 52% наблюдался в реализации гибридных автомобилей с подзарядкой от сети, поскольку покупатели все чаще выбирают модели, совмещающие электромобили с резервным двигателем внутреннего сгорания.

Продажи полностью электрических автомобилей выросли более чем на треть, что является лучшим результатом с января.

Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
