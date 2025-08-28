Цены на нефть упали на фоне завершения летнего спроса в США и реакции Индии на новые пошлины

Цены на нефть упали в четверг, 28 августа, поскольку инвесторы оценивали ожидаемое понижение спроса на горючее в США с приближением конца летнего сезона. Дополнительное давление на рынок ожидает реакции Индии на новые американские тарифы. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $0,50 (-0,73%) до $67,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на $0,51 (-0,80%) до $63,64 за баррель.

Несмотря на падение, в предыдущий день цены на нефть росли после того, как Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о сокращении запасов нефти на 2,4 млн баррелей в неделю, что превысило прогнозы аналитиков. Однако, как отмечают эксперты, темпы сокращения запасов замедлились, что сдержало дальнейший рост цен.

Ключевые факторы, влияющие на рынок

Завершение летнего сезона спроса. Приближение Дня труда в США традиционно считается завершением летнего сезона, что приводит к понижению спроса на горючее.

Торговая напряженность между США и Индией. Трейдеры внимательно следят за тем, как Индия отреагирует на повышение тарифов США до 50%. Этот шаг является ответом на закупку Индией российской нефти. Ожидается, что в краткосрочной перспективе Индия продолжит покупать российскую нефть, что может ограничить влияние тарифов на мировой рынок.

Увеличение добычи. Некоторые крупные производители нефти упразднили добровольные ограничения на добычу, что увеличивает предложение на рынке. Это нивелирует влияние атак Украины и России на энергетическую инфраструктуру друг друга.

Перспективы понижения процентных ставок. Ожидание возможного понижения процентных ставок в США также поддерживает рынок нефти, поскольку это может стимулировать экономическую активность и, соответственно, спрос на нефть.

Читайте также: США ввели 50% пошлины на индийские товары из-за закупки российской нефти

Напомним

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что к концу 2026 года цена на нефть марки Brent может упасть до $50 за баррель. Такой прогноз связан со значительным профицитом нефти, который ожидается в следующем году.