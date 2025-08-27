Теперь студенты могут зарегистрировать свое местожительство в общежитии онлайн через портал «Дия». Об этом сообщает прессслужба «Дии».
В «Дие» появилась новая услуга: регистрация места жительства в общежитии
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как зарегистрироваться в общежитии через «Дию»
Процесс состоит из пяти шагов:
- Авторизируйтесь на портале «Дия».
- Выделите раздел «Услуги» и выберите «Изменение места проживания».
- Укажите ваше учебное заведение и общежитие.
- При необходимости введите номер и дату о проживании.
- Подпишите заявление с помощью Дия.Подпись или КЭП и отправьте его.
После одобрения заявления уполномоченным лицом университета вы получите уведомление о необходимости уплаты административного сбора. Далее заявление автоматически будет передано в орган регистрации места жительства.
Читайте также: АИ-ассистент, соцвыплаты и другие: в «Дие» появятся шесть новых сервисов
Воспользоваться услугой могут только студенты, не военнообязанные, имеют карточку налогоплательщика и уже подписали договор о проживании.
Сейчас к проекту уже присоединились 23 учебных заведения.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии