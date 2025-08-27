В «Дие» появилась новая услуга: регистрация места жительства в общежитии

Теперь студенты могут зарегистрировать свое местожительство в общежитии онлайн через портал «Дия». Об этом сообщает прессслужба «Дии».

Как зарегистрироваться в общежитии через «Дию»

Процесс состоит из пяти шагов:

Авторизируйтесь на портале «Дия».

Выделите раздел «Услуги» и выберите «Изменение места проживания».

Укажите ваше учебное заведение и общежитие.

При необходимости введите номер и дату о проживании.

Подпишите заявление с помощью Дия.Подпись или КЭП и отправьте его.

После одобрения заявления уполномоченным лицом университета вы получите уведомление о необходимости уплаты административного сбора. Далее заявление автоматически будет передано в орган регистрации места жительства.

Воспользоваться услугой могут только студенты, не военнообязанные, имеют карточку налогоплательщика и уже подписали договор о проживании.

Сейчас к проекту уже присоединились 23 учебных заведения.