українська
Вход

Сменить язык на українська

27 августа 2025, 16:20 Читати українською

Кабмин поддержал законопроект о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы

27 августа 2025 года Кабмин одобрил проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы». Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

27 августа 2025 года Кабмин одобрил проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы».
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему это важно

Принятие этого законопроекта является важным шагом к гармонизации налогового законодательства с европейскими нормами и выполнению Украиной обязательств кандидата на членство в ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Документ разработан для выполнения международных обязательств перед МВФ, а также выполнения Директивы Совета Е С 2021/514 (DAC7) и модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ.

Принятие закона обеспечит предпосылки для присоединения Украины к глобальной системе обмена данными о доходах, полученных через цифровые платформы (например, Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo и т. д.).

Информация о доходах пользователей цифровых платформ, налоговых резидентов Украины, будет поступать в ГНС как от операторов платформ, так и иностранных налоговых органов. Плательщикам, доходы которых подпадают под новые условия, в большинстве случаев не нужно будет подавать отдельные декларации, налоговым агентом будет выступать оператор цифровой платформы.

Ключевые изменения по налогообложению

Для доходов физических лиц — подотчетных продавцов будет применяться ставка НДФЛ до 5%, если:

  • открыт отдельный банковский счет для поступлений с платформ и расчеты произведены через него;
  • такие лица не самозанятые, не имеют наемных работников;
  • годовой доход не превышает 834 минимальных зарплат (примерно 6,7 млн грн по состоянию на 01.01.2025);
  • отсутствует торговля подакцизными товарами.

Общая ставка НДФЛ остается 18% для всех, кто не отвечает указанным условиям (например, имеет наемных работников, не открыл отдельный счет, является самозанятым лицом).

Если в течение года произведено не более трех продаж через платформу на сумму до 2 тыс. евро, допускается использование имеющегося текущего счета, открытого для собственных нужд.

Доход от продажи товаров через платформы, если он не превышает за год 12 прожиточных минимумов (в условиях 2025 года — 36 336 грн), не является налогооблагаемым доходом.

Это означает, что одноразовые небольшие продажи бытовых вещей украинцев останутся вне налогового бремени.

Преимущества новых правил

Для общества: повышение доверия к налоговой системе благодаря соответствию международным стандартам.

Для бизнеса и плательщиков: упрощение администрирования и уменьшение рисков налогового контроля (проверок) со стороны налоговых органов для пользователей и операторов платформ.

Для государства: усиление борьбы с теневой экономикой посредством повышения уровня прозрачности доходов.

Далее законопроект должен рассмотреть Верховная Рада Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
neverice
neverice
27 августа 2025, 16:26
«Дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує за рік 12 прожиткових мінімумів (в умовах 2025 року — 36 336 грн), не є оподатковуваним доходом»
Таки додали цей пункт. Абсолютній більшості доволі складно перевищити цей поріг. І якщо це реально якісь власні б/у речі, то завжди можна скористатись акаунтом чоловіка/дружини, що без зусиль збільшує поріг вдвічі.
zevs1
zevs1
27 августа 2025, 17:33
Государство засунет свою лапу в карман каждого Украинца и вытащит максимум для благополучия чиновников.
