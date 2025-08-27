Кабмин расширяет программу «єВідновлення». Подробности

Внутренне перемещенные лица, потерявшие жилье, смогут получить до 2 млн грн компенсации по программе «єВідновлення». Сначала программа будет доступна для ВПЛ со статусом участник боевых действий (УБД). Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Подробности

Внутри перемещенные лица, лишившиеся жилья на временно оккупированных территориях, смогут получить от государства компенсацию — до 2 миллионов гривен на человека или семью.

На первом этапе программа будет доступна переселенцам со статусом участника боевых действий и людям с инвалидностью в результате войны. Подать заявку на жилой ваучер можно будет через приложение «Дия», а затем — в ЦНАПах или у нотариусов.

Программа заработает через два месяца после оглашения соответствующего постановления.

Напомним

Как писал «Минфин», Кабинет министров одобрил дополнительное финансирование программы «єВідновлення» в размере 4,8 млрд грн. Денежные средства пойдут на жилищные сертификаты по проекту «Home».