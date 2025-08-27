Украинцы реже устанавливают ГБО на авто

В течение июля 2025 года газобаллонное оборудование (ГБО) официально появилось (учтены только те факты переоборудования, которые зарегистрированы сервисными центрами МВД) на 1229 легковых автомобилях. Это на 16,8% больше, чем было в июне этого года, но на 41,8% меньше, чем было в июле 2024 года. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Среди марок, на которых наиболее часто появлялось газобаллонное оборудование, номер один в списке Toyota. Также в верхней части списка Jepp, Hyundai, Nissan — преимущественно прибывающие из США версии и тоже оборудованные «атмосферными» двигателями.

Зато ВАЗ, когда-то вместе с продукцией ЗАЗ/Daewoo возглавлявший этот рейтинг, скоро покинет первую десятку — их становится все меньше в обращении, а парк такими авто больше не пополняется.

Эксперты определили средний возраст отдельных марок, переоборудованных для работы на ГБО:

Jeep — 7 (лет, средний возраст)

Toyota — 12

Nissan — 12

Ford — 12

Mitsubishi — 14

Hyundai — 14

Renault — 16

Volkswagen — 17

Skoda — 18

ВАЗ — 25

Среди отдельных моделей лидером стал Nissan Rogue — типичный «американец» с атмосферным двигателем, как и несколько других авто в списке. Рядом с ними можно увидеть Skoda Octavia ранних версий с моторами семейства MPI, а также Volkswagen Golf, Renault Megane и около половины не завозившихся из-за океана Passat.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями