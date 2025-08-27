В течение июля 2025 года газобаллонное оборудование (ГБО) официально появилось (учтены только те факты переоборудования, которые зарегистрированы сервисными центрами МВД) на 1229 легковых автомобилях. Это на 16,8% больше, чем было в июне этого года, но на 41,8% меньше, чем было в июле 2024 года. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Украинцы реже устанавливают ГБО на авто
Среди марок, на которых наиболее часто появлялось газобаллонное оборудование, номер один в списке Toyota. Также в верхней части списка Jepp, Hyundai, Nissan — преимущественно прибывающие из США версии и тоже оборудованные «атмосферными» двигателями.
Зато ВАЗ, когда-то вместе с продукцией ЗАЗ/Daewoo возглавлявший этот рейтинг, скоро покинет первую десятку — их становится все меньше в обращении, а парк такими авто больше не пополняется.
Эксперты определили средний возраст отдельных марок, переоборудованных для работы на ГБО:
- Jeep — 7 (лет, средний возраст)
- Toyota — 12
- Nissan — 12
- Ford — 12
- Mitsubishi — 14
- Hyundai — 14
- Renault — 16
- Volkswagen — 17
- Skoda — 18
- ВАЗ — 25
Среди отдельных моделей лидером стал Nissan Rogue — типичный «американец» с атмосферным двигателем, как и несколько других авто в списке. Рядом с ними можно увидеть Skoda Octavia ранних версий с моторами семейства MPI, а также Volkswagen Golf, Renault Megane и около половины не завозившихся из-за океана Passat.
