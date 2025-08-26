Простой рецепт: когда в Украине росла рождаемость и как это вернуть

В Украине усугубляется демографический кризис, последствия которого с годами могут становиться все более ощутимыми. О том, какие решения власти могут изменить ситуацию, и благодаря чему раньше рождаемость росла, рассуждает соучредитель и управляющий партнер FinPoint Сергей Будкин.

Верховная Рада приняла в первом чтении закон, увеличивший выплаты на рождение ребенка с 41 тыс. грн до 50 тыс. грн и изменивший порядок таких выплат. Если раньше при рождении выплачивались единовременно 10 тыс. грн, а все остальное выплатами по 800 гривен помесячно, то теперь помощь будет единоразовой.

В современной истории Украины был единственный период, когда рождаемость росла, это был период с 2005 по 2014 год. И главным фактором было то, что в этот период в Украине действовала одна из самых мотивационных систем материального стимулирования рождаемости. За первого ребенка в 2013 году государство платило почти 30 тыс. грн (где-то $3,5 тыс по тому курсу), за второго — $7 тыс, за третьего — $14 тыс.

За этот период в стране была революция, был кризис 2008 года, была смена правительств с Ю на Я, однако рождаемость все равно продолжала расти, поэтому похоже, что именно такая структура материального стимулирования была главной причиной устойчивого роста рождаемости. В 2014 году, после Революции Достоинства, когда в стране не хватало денег, такую программу стимулирования рождаемости отменили, и рождаемость снова обвалилась.

Проблема в том, что в Украине вопрос рождаемости первых детей не является критическим. Возраст первого рождения у украинок — самый низкий в Европе. То есть чернобровые любят, рожают одного ребенка — и все. В Украине есть проблема дальнейшей рождаемости, женщины не рожают второго, третьего и так далее. И именно эту проблему в первую очередь нужно решать.

Принятое ВР решение очень хорошее с точки зрения того, что выплаты сделали единовременными — это гораздо больший стимул, чем растянутые во времени выплаты на детей, к которым люди привыкают и воспринимают их как нечто должное и не связывают их с фактом рождения. Однако мне очень не нравится то, что не сделали дифференциации по количеству детей, то есть повышения выплат по мере увеличения рожденных женщиной, как это было до 2014 года.

Поддержка рождаемости — это вообще большая проблема. С одной стороны, это нужно делать, потому что падение рождаемости уже является катастрофическим. В этом году абитуриентов было чуть более 200 тысяч (то есть процентов 60 восемнадцатилетних подавали документы на поступление в вузы), а родилось за весь 2024 год 160 тысяч. Это означает, что через 18 лет когорта абитуриентов будет 90 тысяч, и большинству существующих вузов просто некого будет учить.

С другой стороны, количество пенсионеров будет только увеличиваться — опять-таки, посмотрите на демографическую пирамиду через 20 лет. Вот та самая широкая когорты на графике, которой сейчас чуть больше сорока, достигнет шестидесяти лет. Отказать им в поддержке невозможно. И по моральным соображениям, потому что их жизнь точно не была сладкой (тот, кому сейчас 40 лет, родился в 1985 году и всю жизнь прожил с китайским проклятием «не дай тебе Бог жить в эпоху перемен»), и по соображениям политическим — эти новорожденные еще неизвестно родятся или нет, да и электоратом они станут через 18 лет только, а пожилые люди уже есть и они являются самой массовой группой тех, кто ходит на выборы.

Читайте также: В каком возрасте в Украине нужно выходить на пенсию, чтобы получать 2/3 зарплаты

Однако поддерживать рождаемость нужно, потому что страны просто не станет через два или три поколения, а как решить эту проблему в условиях ограниченных ресурсов и появления все новых социальных групп, нуждающихся в поддержке, я не знаю. Просто представьте себе, что к двум группам, которые традиционно нуждались в поддержке (несовершеннолетних и пожилых людей), война сейчас добавляет каждый день искалеченных телесно и духовно, которым также потребуется помощь…