26 августа 2025, 12:27

Простой рецепт: когда в Украине росла рождаемость и как это вернуть

В Украине усугубляется демографический кризис, последствия которого с годами могут становиться все более ощутимыми. О том, какие решения власти могут изменить ситуацию, и благодаря чему раньше рождаемость росла, рассуждает соучредитель и управляющий партнер FinPoint Сергей Будкин.

В Украине усугубляется демографический кризис, последствия которого с годами могут становиться все более ощутимыми.

Верховная Рада приняла в первом чтении закон, увеличивший выплаты на рождение ребенка с 41 тыс. грн до 50 тыс. грн и изменивший порядок таких выплат. Если раньше при рождении выплачивались единовременно 10 тыс. грн, а все остальное выплатами по 800 гривен помесячно, то теперь помощь будет единоразовой.

В современной истории Украины был единственный период, когда рождаемость росла, это был период с 2005 по 2014 год. И главным фактором было то, что в этот период в Украине действовала одна из самых мотивационных систем материального стимулирования рождаемости. За первого ребенка в 2013 году государство платило почти 30 тыс. грн (где-то $3,5 тыс по тому курсу), за второго — $7 тыс, за третьего — $14 тыс.

За этот период в стране была революция, был кризис 2008 года, была смена правительств с Ю на Я, однако рождаемость все равно продолжала расти, поэтому похоже, что именно такая структура материального стимулирования была главной причиной устойчивого роста рождаемости. В 2014 году, после Революции Достоинства, когда в стране не хватало денег, такую программу стимулирования рождаемости отменили, и рождаемость снова обвалилась.

Проблема в том, что в Украине вопрос рождаемости первых детей не является критическим. Возраст первого рождения у украинок — самый низкий в Европе. То есть чернобровые любят, рожают одного ребенка — и все. В Украине есть проблема дальнейшей рождаемости, женщины не рожают второго, третьего и так далее. И именно эту проблему в первую очередь нужно решать.

Принятое ВР решение очень хорошее с точки зрения того, что выплаты сделали единовременными — это гораздо больший стимул, чем растянутые во времени выплаты на детей, к которым люди привыкают и воспринимают их как нечто должное и не связывают их с фактом рождения. Однако мне очень не нравится то, что не сделали дифференциации по количеству детей, то есть повышения выплат по мере увеличения рожденных женщиной, как это было до 2014 года.

Поддержка рождаемости — это вообще большая проблема. С одной стороны, это нужно делать, потому что падение рождаемости уже является катастрофическим. В этом году абитуриентов было чуть более 200 тысяч (то есть процентов 60 восемнадцатилетних подавали документы на поступление в вузы), а родилось за весь 2024 год 160 тысяч. Это означает, что через 18 лет когорта абитуриентов будет 90 тысяч, и большинству существующих вузов просто некого будет учить.

С другой стороны, количество пенсионеров будет только увеличиваться — опять-таки, посмотрите на демографическую пирамиду через 20 лет. Вот та самая широкая когорты на графике, которой сейчас чуть больше сорока, достигнет шестидесяти лет. Отказать им в поддержке невозможно. И по моральным соображениям, потому что их жизнь точно не была сладкой (тот, кому сейчас 40 лет, родился в 1985 году и всю жизнь прожил с китайским проклятием «не дай тебе Бог жить в эпоху перемен»), и по соображениям политическим — эти новорожденные еще неизвестно родятся или нет, да и электоратом они станут через 18 лет только, а пожилые люди уже есть и они являются самой массовой группой тех, кто ходит на выборы.

Читайте также: В каком возрасте в Украине нужно выходить на пенсию, чтобы получать 2/3 зарплаты

Однако поддерживать рождаемость нужно, потому что страны просто не станет через два или три поколения, а как решить эту проблему в условиях ограниченных ресурсов и появления все новых социальных групп, нуждающихся в поддержке, я не знаю. Просто представьте себе, что к двум группам, которые традиционно нуждались в поддержке (несовершеннолетних и пожилых людей), война сейчас добавляет каждый день искалеченных телесно и духовно, которым также потребуется помощь…

Автор:
Будкин Сергей
Соучредитель и управляющий партнер Будкин Сергей
FinPoint
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
0
Я. ..
Я. ..
26 августа 2025, 13:14
#
«Простий рецепт: коли в Україні зростала народжуваність і як це повернути»

1. Перестати красти на тендерах і знизити рівень корупції в країни.
2. Ввести прогресивний податок на капітал, щоб ті хто багаті, мають безліч об`єктів нерухомості і статки — платили більше податку.
3. Пояснити податковій, БЕБ, НАБУ та іншим правоохоронним органам, що можна продовжувати перевірку і після слів депутата «а це моїй дружині подарували друзі/знайомі/батьки», щоб далі встановлювати звідки в тих людей гроші на такі подарунки.
4. Ввести РЕАЛЬНУ відповідальність за перевищення службових повноважень правоохоронних органів та провести повну реформу міністерств, ВРУ, судів.
5. Закінчити війну з оркостаном дипломатичним шляхом (так, це неприємно, але в нас ну не буде стільки зброї щоб підірвати *** весь кацапстан, а шкода, було б чудово).
6. Почати дотримуватися прав і свобод людей. Зокрема мають стабільно виділятися кошти на державні лікарні і школи, а не так що на папері виділено 100к (умовно), а прийшло 0, і бабуся прийшла до лікарні, а її ганяють по кабінетах і просять «скинути» в фонд лікарні, щоб за таке штрафували, і щоб в лікарнях і школах все сучасне було, бо навіщо народжувати дітей в країні, де школи і лікарні самі по собі як хочуть так і виживають?
7. Створити контрактну армію, з РЕАЛЬНИМИ зп військовим і реальними пільгами, без прихованих моментів типу «переведено в запас» та «а ти доведи, що ми тобі бойові маємо нарахувати».
+
0
Я. ..
Я. ..
26 августа 2025, 13:20
#
8. Одразу брати під варту чиновника замішаного в корупції, а не починати розслідування тоді коли він з усією сім`єю вже виїхав закордон. І надалі саджати на пожиттєве такого корупціонера з повною націоналізацією всього його майна, майна всіх його родичів (в т.ч. колишніх дружин і коханок), так вони будуть думати бодай чи треба красти і переписувати все на родичів і коханок.

9. Внести поправки в Сімейний кодекс, щоб було передбачено штраф за те, якщо мадам виявилась з «підприємницькою» жилкою і просто розвела л0ха на бабки, одруживши на собі, швиденько задєлала дитинку, а потім розлучилася і попилила майно. Треба щоб хто з чим прийшов в шлюб — з тим і йде у випадку розлучення. Бо шлюб чоловікові в сучасних реаліях невигідний, тільки жінка має всі бенефіти від шлюбу, від так який сенс чоловіку синяк в паспорті ставити, щоб що? Щоб його потім на аліки поставили і майно розпилили. Це треба змінити. Мають бути захищені обидві сторони, а не одна з явним перекосом в свою сторону.

10. Надавати фінансову підтримку молодим сім`ям, типу, одна дитина — вам 1к доларів (в гривневому еквівалетні) надають (але має бути прив`язка до долара тут, бо ціни на все необхідне для дитини якби не 3 гривні коштують) щомісяця до моменту поки дитині не виповниться 3 роки.

+
0
Я. ..
Я. ..
26 августа 2025, 13:23
#
11. Молодій сім`ї з дитиною надають житло безкоштовне, нехай буде однушка, але нормальна, а не якась що чхнеш і воно завалиться. При цьому, якщо до 18річчя вони розлучаються, то і чоловік і жінка платять державі штраф, нехай кожен по 1 мільйону гривень, плюс на період сплати такого штрафу їм не дають виїхати (втекти) закордон. Так будуть думати з ким дітей заводити і з ким сім`ю будувати, а не так що жінка лягає під кожного другого, наштампувала 4−5 дітей, віддала в дит.будинок, поїхала з виплатами закордон, а ми маємо стадо нікому непотрібних злючих дітей. Має бути відповідальність, при чому без конченого перекосу «чоловік несе 110% відповідальності, а жінка 0%», ні, порівну, бо якщо одна із сторін не думає мізками — то діла не буде, і така сім`я довго не проіснує.

12. Держава має створювати реальні робочі місця, допомагати реальним бізнесам, а правоохоронні органи мають реагувати на корупційні схеми не лише тоді коли треба план виконати чи дзвінок отримали зверху, а завжди.
+
0
Я. ..
Я. ..
26 августа 2025, 13:27
#
13. Ввести обов`язковий письмовий контракт, де однією з умов на законодавчому рівні буде щорічна індексація зп на рівень інфляції і прописані для кожної професії результати досягнувши котрих працівнику в обов`язковому порядку мають підвищувати зп, інакше підприємство штраф великий. Бо ну більшість українців живуть як голодранці бо не вміють проводити перемовини з керівництвом щодо зп, відтак страждають від браку коштів, відтак маємо їх постійне незадоволення своїм фін.станом, а це могло б трохи поправити ситуацію.

Тож, якщо зробити навіть ці 13 кроків, то люди вже будуть зацікавлені в тому щоб залишитися в Україні, не тому що їх тут насильно як в концтаборі утримують, а тому що тут безпечно, тут вони потрібні державі не тільки як дойні корови, а як люди і ставляться до них тут як до людей, тут верховенство права, суди працюють не на багатих, а по закону, і закон рівний для абсолютно всіх, де немає такого що депутат збив когось на переході, а справу зам`яли, де люди знають що їм держава допоможе виростити дитину, що держава створює робочі місця і на роботі платять гідну заробітну плату.
+
0
Я. ..
Я. ..
26 августа 2025, 13:41
#
А якщо вчергове просто намагатися вирішити цю ситуацію із зменшенням народжуваності баблом, то народять, заберуть бабки і поїдуть собі закордон. Бо зараз це структурне питання, тут питання не одноразової виплати, а того що люди не бажають народжувати дітей в країні в стані війни, з невизначеністю, свавіллям влади і правоохоронних органів, навіженою корупцією, ракетними обстрілами, де батькам треба буде пахати щоб поставити дитину на ноги, і то не факт що в умовні 16−18 років дитину не запакують в бусік, щоб потім викинути на узбіччя дороги дізнавшись скільки дитині років, таке ж робилося вже, тож, питання структурне, а не суто грошове. Ну або можна піти простим шляхом, виплачувати більше бабла, народжуваність це не підніме, але при цьому будуть народжувати, бабки брати і валити звідси з 2−3річною дитиною закордон поки випускають.
+
+15
zephyr
zephyr
26 августа 2025, 13:23
#
Закончить войну? Не- пусть рожают под обстрелами.
+
+14
Я. ..
Я. ..
26 августа 2025, 13:28
#
Не тільки під обстрілами, а ще під ризиком ядерного удару, кадровим голодом, інфляцією, потенційною окупацією, свавіллям влади, ну і звісно бусифікацією (тобто народили хлопець з дівчиною кіндера, а умовно через місяць хлопця бусифікували, вже, жінка сама з дитиною і нікому не треба)
+
0
Karin77
Karin77
26 августа 2025, 13:59
#
Згоден… Далеко не в ціх грошах справа
+
0
zephyr
zephyr
26 августа 2025, 14:40
#
Именно. Поэтому-молодёжь надо вывозить в ЕС, пусть там живут и детей рожают.
+
0
glan
glan
26 августа 2025, 14:04
#
Популизм- это когда для решения сложных, комплексных проблем эксперды в Минфине пришут о простых рецептах. Смотрите, что делают успешные страны и копируйте.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
