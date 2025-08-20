Multi от Минфин
20 августа 2025, 18:22 Читати українською

Индийские государственные НПЗ возобновили закупки российской нефти — Bloomberg

Государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии, несмотря на повышенные тарифы и шквал критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа, возобновили закупки российской нефти после короткой паузы. Об этом сообщает Bloomberg.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии, несмотря на повышенные тарифы и шквал критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа, возобновили закупки российской нефти после короткой паузы.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Трейдеры, знакомые с ситуацией, сообщили на условиях анонимности, что такие НПЗ как Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., в последние два дня приобрели несколько партий российской нефти сорта Urals. Поставки запланированы на сентябрь и октябрь.

Ранее в этом месяце государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки Urals после того, как Трамп выделил роль Индии в торговле российской нефтью, угрожая экономическими санкциями.

В конце июля Нью-Дели даже обратилось в НПЗ с просьбой разработать планы отказа от поставок из стран ОПЕК+ в случае прекращения потоков.

Обвинение США и реакция Индии

Советник Белого дома по торговле Питер Наварро на этой неделе в колонке для Financial Times написал, что всплеск российского импорта был обусловлен «наживой индийского лобби крупной нефти», а не внутренними потребностями страны.

Отдельно, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что некоторые из самых богатых семей Индии получают выгоду от покупки российской нефти и подтвердил планы по повышению тарифов для Нью-Дели.

Трамп угрожал повысить пошлины на весь индийский импорт в США до 50% 27 августа, причем половина этого повышения должна была быть связана с закупками российской нефти.

Правительство Индии заявило, что ее импорт нефти базируется на рыночных факторах и что он будет принимать все необходимые меры для защиты национальных интересов.

Ухудшение отношений между Индией и США подтолкнуло Нью-Дели ближе к Москве и Пекину. Премьер-министр Индии Нарендра Моди недавно назвал президента России Владимира Путина другом и заявил, что планирует посетить Китай позже этого месяца — это будет его первая поездка в страну за последние семь лет.

Экономический стимул: скидка на Urals

В то же время, по словам трейдеров, скидка на российскую нефть Urals (флагманский сорт, отгружаемый из западных портов) увеличилась до $2,50 за баррель относительно Dated Brent. В июле этот дисконт составил всего $1. Этот рост скидки, вероятно, явился дополнительным стимулом для индийских НПЗ возобновить закупки этого сорта.

Напомним

Ранее Bloomberg сообщал, что китайские нефтеперерабатывающие заводы значительно увеличили закупки флагманской российской сырой нефти. Они пользуются возможностью приобрести учетные партии, от которых отказалась Индия, поскольку Вашингтон усиливает торговые пошлины против Нью-Дели.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
20 августа 2025, 18:42
#
Потужний ТАСО.

Скоро буде олімпіада зі змаганнями хто більше крутить його на кутасі
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
