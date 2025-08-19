Главное за вторник: Встреча с Трампом и выплата при рождении ребенка

Президент Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме лучшей из всех, что были. По его словам, ключевой темой обсуждения были гарантии безопасности нашей страны. В частности, речь шла о совместной работе США и Европы.

Совет дал добро на выплату 50 тысяч грн при рождении ребенка

Верховная Рада проголосовала за основу законопроект № 13532, предусматривающий увеличение размера выплаты до 50 тысяч гривен при рождении ребенка.

Как собственные средства становятся кредитными и почему теряются за возвращенный товар

За июль в разделе «Отзывы» наши читатели оставили 213 собственных историй о своем опыте использования банковских услуг. Из них засчитана и направлена на рассмотрение финучреждениям 71 жалоба. Банки смогли найти решение только в 27 случаях. О самых интересных кейсах конфликтов между банками и их клиентами, как их не допустить и быстро разрешить, рассказываем в новом обзоре Народного рейтинга банков.

В «Дие» появилась новая облигация — Бахмут

В «Дие» появилась новая облигация, названная в честь Бахмута и его будущего освобождения.

Что изменится для абонентов, когда Украина станет частью роумингового пространства ЕС

В мае 2025 года украинский регулятор сферы электронных коммуникаций (НКЭК) впервые за 11 лет получил нового руководителя. Главным арбитром для рынка более 154 млрд грн стала Лилия Мальон, работающая в Нацкомиссии с 2012 года. О том, на что регулятор тратит бюджетные и донорские средства, как защитит операторов от абьюзивного использования роуминга абонентами и когда в Украине запустят 5G, она рассказала в интервью «Лига». «Минфин» выбрал главное.