Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
19 августа 2025, 13:25 Читати українською

SoftBank инвестирует $2 миллиарда в Intel

Японский конгломерат SoftBank договорился об инвестиции в размере $2 млрд у американского производителя микросхем Intel. Это соглашение рассматривается как важное обязательство развития передовых технологий и полупроводниковой промышленности в США, сообщает TechCrunch.

Японский конгломерат SoftBank договорился об инвестиции в размере $2 млрд у американского производителя микросхем Intel.

Соглашение, согласно которому SoftBank приобретет обычные акции Intel, было объявлено в понедельник после закрытия рынков. SoftBank заплатит $23 за акцию Intel. Закрывшиеся на уровне $23,66 акции Intel выросли более чем на 5% во время торгов после закрытия сессии.

«Стратегическая инвестиция отражает нашу веру в то, что передовое производство и поставка полупроводников продолжат расширяться в Соединенных Штатах, при этом Intel будет играть ключевую роль», — заявил глава совета директоров и генеральный директор SoftBank Group Масайоси Сон.

Значение инвестиции для Intel

Эта инвестиция стала знаком доверия к Intel, которое в последние годы находилось в тени конкурентов вроде Nvidia. Она также свидетельствует о возобновленном интересе SoftBank к США, в частности, в сфере чипов для искусственного интеллекта. Недавно SoftBank приобрела завод в Лордстауне, штат Огайо, принадлежавший Foxconn, в рамках плана создания дата-центров для ИИ.

Intel, под руководством нового генерального директора Лип-Бу Тана, находится в процессе реструктуризации, которая стремится оптимизировать полупроводниковый бизнес и сосредоточиться на основном портфеле клиентских и дата-центровых решений.

Ранее этим летом Intel закрыла свое подразделение автомобильной архитектуры, уволив большую часть персонала. Компания также объявила о планах снизить численность работников своего подразделения Intel Foundry на 15−20%.

Соглашение между SoftBank и Intel состоялось лишь спустя несколько дней после того, как администрация Трампа пригрозила ввести новые тарифы на импортируемые полупроводниковые чипы в рамках своей стратегии стимулирования внутреннего производства.

Президент США Дональд Трамп 7 августа призвал к немедленной отставке нового генерального директора Intel Лип-Бу Тана из-за его связей с Китаем.

Кроме того, сообщалось, что администрация Трампа обсуждала возможность приобретения доли у Intel.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
