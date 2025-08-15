Мировые фондовые рынки близки к рекордным максимумам на фоне переговоров Трампа и путина

В пятницу, 15 августа, мировые фондовые рынки торговались вблизи рекордных максимумов. Инвесторы ожидают переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным по поводу перемирия в войне в Украине, которые пройдут сегодня на Аляске. Об этом сообщает Reuters.

Индекс MSCI All Country World закрепил недавние достижения, в то время как европейские акции несколько выросли в начале торгов. Индекс последний раз поднялся на 0,2%, до 953,54, что лишь чуть ниже рекордного уровня 954,21, установленного в среду. Фьючерсы Уолл-стрит были преимущественно стабильными.

«На европейских рынках цены до сих пор содержат небольшую надбавку за риск из-за войны. Если конфликт разрешится, эта надбавка исчезнет», — сказал Шаниэль Рамджи, соруководитель подразделения мультиактивов в Pictet Asset Management, добавив, что нефть и другие товары могут также отреагировать.

Инфляция и политика ФРС

Инвесторы также сосредоточены на данных о розничных продажах в США, которые должны быть обнародованы позже. Неожиданный рост данных о ценах производителей в четверг возобновил обеспокоенность по поводу инфляции и уменьшил рыночные ожидания по снижению ставки Федеральной резервной системой в этом году.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США оставалась стабильной на уровне 4,29% после роста на пять базисных пунктов предыдущего дня после данных PPI (промышленной инфляции).

Индекс доллара, показывающий курс американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, последний раз снизился на 0,3% до 97,897.

Данные о ВВП Японии, обнародованные в пятницу, показали рост экономики на 1,0% в годовом исчислении за апрель-июнь, что превзошло оценки аналитиков. Доллар ослаб на 0,6% по отношению к иене — до 146,875 иены за доллар.

На сырьевых рынках нефть марки Brent подешевела на 0,6% до $66,46 за баррель. Цена золота была преимущественно стабильной на уровне $33 337 за тройскую унцию.

Рынок криптовалют стабилизировался после того, как биткоин в четверг достиг рекордного уровня в $124 480. К моменту написания новости первая криптовалюта торгуется на уровне $118 000.