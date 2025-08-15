Временно исполняющей обязанности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) назначен Ярослав Максименко, которая до этого занимала должность заместителя председателя агентства по вопросам евроинтеграции. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в Facebook.
АРМА возглавила новая руководительница: что о ней известно
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Соболев отметил, что Ярослав Максименко является высококвалифицированным специалистом:
- Она имеет многолетний опыт в области права, управления государственными активами, санкционной политики и международного сотрудничества.
- До назначения в АРМА возглавляла департамент политики собственности и санкций в Министерстве экономики, когда министерством руководила Юлия Свириденко.
- Министр подчеркнул, что она постоянно работала с активами, которые потом оказывались в АРМА, поэтому прекрасно знает систему изнутри.
Кроме того, по информации Интерфакс-Украина, Ярослава Максименко ранее:
- Руководила тогда еще государственной Объединенной горно-химической компанией (ОГХК).
- Являлась членом наблюдательного совета Одесского припортового завода (ОПЗ) и Николаевской ТЭЦ.
- До июля 2021 года была основательницей и руководительницей юридической компании «Сталекс и партнеры», а сейчас владеет ООО «Юридическая компания АС».
До Максименко должность заместителя главы АРМА по европейской интеграции занимал экспосол Грузии в Украине Григол Катамадзе.
Напомним
«Минфин» писал, что 30 июля бывшая глава АРМА Елена Дума написала заявление об увольнении. В тот же день ее заявление удовлетворил Кабмин.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1