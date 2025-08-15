АРМА возглавила новая руководительница: что о ней известно

Временно исполняющей обязанности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) назначен Ярослав Максименко, которая до этого занимала должность заместителя председателя агентства по вопросам евроинтеграции. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в Facebook.

Соболев отметил, что Ярослав Максименко является высококвалифицированным специалистом:

Она имеет многолетний опыт в области права, управления государственными активами, санкционной политики и международного сотрудничества.

До назначения в АРМА возглавляла департамент политики собственности и санкций в Министерстве экономики, когда министерством руководила Юлия Свириденко.

Министр подчеркнул, что она постоянно работала с активами, которые потом оказывались в АРМА, поэтому прекрасно знает систему изнутри.

Кроме того, по информации Интерфакс-Украина, Ярослава Максименко ранее:

Руководила тогда еще государственной Объединенной горно-химической компанией (ОГХК).

Являлась членом наблюдательного совета Одесского припортового завода (ОПЗ) и Николаевской ТЭЦ.

До июля 2021 года была основательницей и руководительницей юридической компании «Сталекс и партнеры», а сейчас владеет ООО «Юридическая компания АС».

До Максименко должность заместителя главы АРМА по европейской интеграции занимал экспосол Грузии в Украине Григол Катамадзе.

Напомним

«Минфин» писал, что 30 июля бывшая глава АРМА Елена Дума написала заявление об увольнении. В тот же день ее заявление удовлетворил Кабмин.