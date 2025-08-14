В «Дие» возобновили две онлайн-услуги для водителей после недельного перерыва

В приложении «Дия» снова доступны услуги по замене техпаспорта и перерегистрации транспортных средств. Эти функции были недоступны для пользователей с 4 августа из-за технических сбоев, сообщает пресс-служба «Дии».

Отмечается, что неисправность удалось устранить благодаря сотрудничеству с Главным сервисным центром МВД.

«Услуги работают по-прежнему в автоматическом режиме — заказывайте их в „Дие“. Сервисный центр МВД проверит все документы, а Укрпочта доставит ваш новенький техпаспорт и номерные знаки — в ближайшее отделение или курьером прямо к вашим дверям», — заявили в «Дие».

В «Дие» рассказали, какие функции будут доступны владельцам Дия.Карты, которую вскоре начнут выпускать в Украине для получателей государственных выплат.

