В «Дие» возобновили две онлайн-услуги для водителей после недельного перерыва

В приложении «Дия» снова доступны услуги по замене техпаспорта и перерегистрации транспортных средств. Эти функции были недоступны для пользователей с 4 августа из-за технических сбоев, сообщает пресс-служба «Дии».
Отмечается, что неисправность удалось устранить благодаря сотрудничеству с Главным сервисным центром МВД.
«Услуги работают по-прежнему в автоматическом режиме — заказывайте их в „Дие“. Сервисный центр МВД проверит все документы, а Укрпочта доставит ваш новенький техпаспорт и номерные знаки — в ближайшее отделение или курьером прямо к вашим дверям», — заявили в «Дие».
