Дия.Карта: какие функции будут доступны владельцам

В «Дии» рассказали, какие функции будут доступны владельцам Дия.Карты, которую вскоре начнут выпускать в Украине для получателей государственных выплат. Об этом говорится в сообщении «Дия».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«Получаете выплаты или пособие от государства на несколько банковских карт? Вскоре сможете открыть мультисчетную карту — правительство поддержало запуск Дия.Карты», — говорится в сообщении.

В «Дии» отмечают, что мультисчетная карта станет ключом к нескольким банковским счетам и упростит зачисление и использование средств для украинцев.

Читайте: Кабмин утвердил «Дия.Карту»: что изменится в госвыплатах

С помощью Дия.Карты можно будет разделить финансы: на ней будет текущий счет для нецелевых средств (по безработице, пенсии и т. п. ) и специальные для целевых.

В частности, на карту будут поступать пенсии, пособия по безработице или со статусом ВПЛ, возврат вложенных средств, выплаты из военных облигаций, по программам «Пакунок школяра», «Ветеранский спорт», єМалюк, єКнига и т. д.

Карту можно будет открыть в банке через приложение «Дия» уже скоро. Кроме цифрового варианта, по желанию клиента банк-партнер сможет выпустить и пластиковую карту.

Ею можно будет рассчитаться за товары и услуги смешанным способом — как собственными средствами, так и денежными средствами, поступившими как государственная выплата.

Владельцам карты также будут доступны опции пополнения, перевода средств и снятие наличных с текущего счета. Кроме того, Дия.Картой можно будет рассчитываться за границей.